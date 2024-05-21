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"Она всегда была чарующей" – Цискаридзе о культовой грузинской актрисе Софико Чиаурели

"Она всегда была чарующей" – Цискаридзе о культовой грузинской актрисе Софико Чиаурели

Sputnik Грузия

Сегодня день рождения великой грузинской актрисы Софико Чиаурели. Колумнист Sputnik Грузия Николай Цискаридзе вспоминает о встречах с ней и рассказывает о ее... 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T14:34+0400

2024-05-21T14:34+0400

2024-05-21T14:49+0400

софико чиаурели

культура

грузия

николай цискаридзе

вахтанг кикабидзе

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Я не был знаком с Софией Михайловной лично, но, можно сказать, не раз был ей представлен. Это было в 90-х годах, когда она приезжала с Котэ Махарадзе в Москву, они играли спектакль в Театре Ермоловой. Тогда в Грузии все было очень сложно. Они дома создали свой театр. В этот вечер в зале собралось много артистов и представителей грузинской диаспоры. Все это было очень печально, потому что это был спектакль не уровня этих великих артистов. И в каких я видел их спектаклях в своем советском детстве, в самом расцвете их театральной карьеры, в спектаклях, поставленных гениальными режиссерами.К сожалению, это был очень сложный период в жизни всех постсоветских республик и, конечно, в жизни Софии Михайловны. 90-е годы, в стране нищенство, театры практически не работали, люди боролись за выживание. Не до искусства. Поэтому артистам было сложнее всего.И вот когда София Михайловна приезжала выступать в Москву, меня ей представляли. Я ее обожал, и для меня все это было очень значимо. Я бы хотел верить в то, что София Михайловна меня заметила. На тот момент я уже был известным мальчиком, но ведь ей представляли тогда множество артистов.Дом Софико Чиаурели: путешествие во времени >>>Один раз, по-моему, в 1998 году, я виделся с ней в Грузии. Тогда был большой спектакль в Тбилисском театре оперы и балета им. З. Палиашвили, праздновали 26 веков жизни еврейской диаспоры в Грузии. Я участвовал в этом концерте, мы с Ирмой Ниорадзе танцевали. Там пели Вахтанг Кикабидзе, Паата Бурчуладзе и Нани Брегвадзе. В зале был и Патриарх, и Эдуард Шеварднадзе. После был большой банкет, на котором также была София Михайловна.Моя первая встреча с Чиаурели в кино, конечно, была в детстве, в фильме "Мелодии Верийского квартала" Георгия Шенгелая. В 70-е годы этот фильм очень часто показывали. Все были влюблены в голос Нани Брегвадзе и в игру Софии Михайловны. А потом, конечно, была абсолютно удивительная ее роль Аревик, которую она сыграла в одноименном фильме, снятом "Арменфильмом". Эту картину часто показывали по телевизору и на грузинском языке, и на русском. И я ее очень любил. Она там играла с Арменом Джигарханяном, блистательно играла. Ведь София Михайловна была еще и Народной артисткой Армении, не только Грузии. А еще для моей мамы и всех тех, кому нравилось творчество Параджанова, было большой радостью, когда вышел фильм "Цвет граната". Мама очень любила этот фильм. И если его где-то показывали, мы обязательно ходили смотреть его в кино.Самая моя любимая ее роль и самая трагическая, когда она играет Фуфалу в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания". Это наивысшая степень мастерства. Здорово она играла и в комедийных фильмах – "Иные нынче времена", "Миллион в брачной корзине", "Ищите женщину" и во многих других кинолентах.Моя мама меня очень часто водила на спектакли в Театр Марджанишвили, где играла София Михайловна. Были какие-то спектакли, поставленные Верико для нее. Это были 70-е годы – начало 80-х. Это было так давно.Мне очень нравится памятник, который поставили ей в Тбилиси. Очень трогательно, красиво и с большой любовью. Я случайно свернул на эту площадь и увидел его. Не знал, что его сделали именно в этом месте. И когда увидел, был безумно счастлив.Чиаурели была женщиной безграничного таланта и достоинства. Просто, мне кажется, как человеку театральному, ей было очень сложно быть дочерью великих родителей – уникального папы, которого абсолютно все в Тбилиси обожали, и мамы, перед которой все благоговели. Даже такая серьезная и очень сложная актриса как Фаина Раневская говорила, что одна из величайших актрис мира – это Верико Анджапаридзе, перед которой она стоит коленопреклоненной всю жизнь. Она была актриса-эпоха. Прийти в профессию, где мама является одной из величайших трагедийных актрис не просто конкретно грузинского, а советского театра! И придя, найти свою нишу, иметь абсолютно свое лицо и занять место, когда никто и рядом не может встать. Я думаю, что много лет прошло, как нет Софии Михайловны, но, к сожалению, мало кто из актрис может претендовать на такое же место или хотя бы к ней приблизиться.Я наблюдал за ней, когда был ребенком, в разных ситуациях, на каких-то мероприятиях, в театрах на премьере – она всегда была чарующей. И талант космического масштаба. Смотришь и получаешь неимоверное удовольствие от всего того, что она делает. Я все время думал, как же повезло всем тем, кто рядом с ней и кто имеет возможность с ней часто общаться. Она всегда живет в сердце тех, кто поклоняется ее таланту. Очень жаль, что люди смертны и что такие люди уходят – это большая трагедия. Эта женщина была действительно уникального дарования и уникальной красоты. Нельзя же сказать, что она классической красоты, но в ее лице было много удивительных черт, от которых невозможно было оторваться!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

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софико чиаурели, культура, грузия, николай цискаридзе, вахтанг кикабидзе