https://sputnik-georgia.ru/20240521/pravitelstvo-gruzii-utverdilo-plan-deystviy-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-288011744.html

Правительство Грузии утвердило план действий по развитию сельского хозяйства

Правительство Грузии утвердило план действий по развитию сельского хозяйства

Sputnik Грузия

План предусматривает 88 мер, и за его реализацию, помимо Минсельхоза, несут ответственность Мининфраструктуры, Минэкономики, а также Минобразования 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T11:21+0400

2024-05-21T11:21+0400

2024-05-21T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Реализация проектов в рамках стратегии развития сельского хозяйства и села в Грузии обойдется в 4,3 миллиарда лари, говорится в сообщении Минсельхоза. План действий стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии на 2024-2027 годы был утвержден на заседании правительства. Общая стоимость проектов составляет 4,3 миллиарда лари, из которых 4,16 миллиарда лари – средства, предоставленные соответствующими ассигнованиями государственного бюджета Грузии, и 118,9 миллиона лари – средства, привлеченные от донорских организаций и международных партнеров. План действий Стратегии направлен на решение трех основных задач: • Содействие конкурентоспособным сельскохозяйственным и несельскохозяйственным секторам, что, в свою очередь, предполагает повышение осведомленности фермеров, развитие сельскохозяйственных и несельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости и важные меры для лиц, занятых в селах и сельском хозяйстве, такие как диверсификация рынка, интеграция фермеров/предпринимателей в рынок, улучшение систем мелиорации, развитие инфраструктуры в сельской местности и повышение доступности услуг. • Устойчивое использование природных ресурсов, сохранение экосистем, адаптация к изменению климата, что включает в себя такие важные задачи экологического направления, как содействие развитию экотуризма, поддержание агробиоразнообразия, устойчивое использование лесных ресурсов, содействие внедрению энергоэффективных и возобновляемых источников энергии и практики. • Создание эффективных систем безопасности пищевых продуктов/питания животных, ветеринарии и защиты растений, что означает приближение законодательства, регулирующего санитарную и фитосанитарную сферу Грузии, к законодательству ЕС, обеспечение соответствия продукции, поставляемой на местные и экспортные рынки, санитарные и фитосанитарные нормы, усиление лабораторного потенциала и обеспечение качества сельскохозяйственного производства. Проект плана действий на 2024-2027 годы был разработан при координации Минсельхоза и одобрен Межведомственным советом сельского хозяйства и развития села. План предусматривает 88 мер, и за его реализацию, помимо Минсельхоза, несут ответственность Мининфраструктуры, Минэкономики, а также Минобразования. По информации ведомства, для устойчивого экономического развития и инклюзивного экономического роста Грузии особое значение придается развитию сельских районов и сельского хозяйства. Стратегия развития сельского хозяйства и села на 2021-2027 годы предусматривает использование потенциала сельского хозяйства и преодоление существующих вызовов. План действий стратегии на 2024-2027 годы создан на основе имеющегося опыта и анализа ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, правительство грузии, сельское хозяйство грузии