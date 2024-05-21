https://sputnik-georgia.ru/20240521/rossiya-ostaetsya-osnovnym-eksporterom-szhizhennogo-gaza-v-gruziyu-288029403.html

Россия остается основным экспортером сжиженного газа в Грузию

Россия остается основным экспортером сжиженного газа в Грузию

Sputnik Грузия

Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из Ирака – 10,2 тысячи тонн, что составляет 68,5% всего импорта 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T22:09+0400

2024-05-21T22:09+0400

2024-05-21T22:49+0400

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газ

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в апреле 2024 года вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, 99,6% которого завезли из России, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, в прошлом месяце импорт сжиженного газа составил 11,01 тысячи тонн, на 282,2% больше по сравнению с апрелем 2023 года. Из РФ поступило 10,97 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период почти в три раза вырос импорт нефтяного битума. Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из Ирака – 10,2 тысячи тонн, что составляет 68,5% всего импорта. Также битум завезли из России – 4,1 тысячи тонн (27,5%), из Туркменистана – 0,3 тысячи тонн (2%), Турции – 0,2 тысячи тонн (1,3%), Азербайджана – 0,1 тысячи тонн (0,7%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-апреле 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 422,6 миллиона долларов, на 32,8% больше, чем за четыре месяца 2023 года. Из РФ завезли нефтепродукты на сумму 183,8 миллиона долларов, на 13,5% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, грузия, союз импортеров нефтепродуктов грузии, газ