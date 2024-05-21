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Россия приостановила запрет экспорта бензина до 30 июня
Россия приостановила запрет экспорта бензина до 30 июня
Sputnik Грузия
Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, говорится в заявлении Минэнерго РФ 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Правительство России приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ранее ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.В Минэнерго РФ, комментируя решение правительства, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, также была улучшена общая ситуация с доставкой топлива до потребителей. По информации министерства, на данный момент запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и 4 миллиона тонн дизельного топлива. Эти запасы позволяют полностью покрыть потребности внутреннего рынка. Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена, добавили в Минэнерго. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, бензин
россия, новости, экономика, бензин
Россия приостановила запрет экспорта бензина до 30 июня
Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, говорится в заявлении Минэнерго РФ
ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Правительство России приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ранее ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
"Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования", – говорится в официальном Telegram-канале правительства.
В Минэнерго РФ, комментируя решение правительства, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, также была улучшена общая ситуация с доставкой топлива до потребителей.
По информации министерства, на данный момент запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и 4 миллиона тонн дизельного топлива. Эти запасы позволяют полностью покрыть потребности внутреннего рынка.
Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена, добавили в Минэнерго.