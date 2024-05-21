https://sputnik-georgia.ru/20240521/sluchai-koklyusha-rezko-uvelichilis-v-gruzii-v-chem-prichina-rosta-zabolevaemosti-288023013.html
Случаи коклюша резко увеличились в Грузии: в чем причина роста заболеваемости?
Случаи коклюша резко увеличились в Грузии: в чем причина роста заболеваемости?
Sputnik Грузия
Вакцинация на сегодня является единственным эффективным способом предотвращения этого заболевания 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T21:12+0400
2024-05-21T21:12+0400
2024-05-21T21:12+0400
общество
грузия
новости
иване чхаидзе
здравоохранение в грузии
здравоохранение
болезнь
дети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251879_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_42f273ab4a50101bbb81c3e0af02e70c.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Случаи заболеваемости коклюшем в Грузии как среди детей, так и взрослых резко увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется фактором пандемии COVID-19, заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе.Коклюш – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей.По словам врача, одним из основных факторов увеличения случаев инфицирования стало сокращение в постпандемический период вакцинации против коклюша. "В 2021 году произошло резкое снижение охвата вакцинацией. Поэтому тот слой населения, который остался непривитым, сейчас является одним из основных источников заражения", – отметил Чхаидзе. По словам медика, если по каким-то причинам ребенок не смог пройти плановую прививку, это не значит, что эта вакцина утеряна. "Возобновить этот процесс всегда можно. И я еще раз рекомендую всем мамам, пропустившим какую-либо из календарных прививок, немедленно обратиться в прививочный центр и обязательно наверстать упущенное", – подчеркнул Чхаидзе. По его словам, диагностировать коклюш на первом этапе заболевания непросто: ранние симптомы проявляются как обычная простуда."В течение первых двух недель коклюш протекает как обычный вирус: редкий кашель, насморк, низкая температура. Две недели спустя начинаются его классические симптомы. Это зловонный спазматический кашель с характерным лающим звуком. Приступы увеличиваются с каждым днем и заканчиваются рвотой", – сказал Чхаидзе. По словам эксперта, во время приступа лицо ребенка краснеет, а на ногах могут появиться синяки. Как отметил врач, на сегодняшний день не существует эффективного лекарства, облегчающего коклюш. Коклюш часто называют 100-дневным кашлем. Поэтому на протяжении 100 дней кашель может продолжаться по своим фазам: начальная фаза, фаза активного отделения мокроты, затем фаза прекращения.Таким образом, вакцинация на данный момент остается единственным эффективным способом предотвращения заболевания, резюмировал медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили. В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет. Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251879_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_cbedad9884bab87cf68f28b2cd5d6c7a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, здравоохранение, болезнь, дети
общество, грузия, новости, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, здравоохранение, болезнь, дети
Случаи коклюша резко увеличились в Грузии: в чем причина роста заболеваемости?
Вакцинация на сегодня является единственным эффективным способом предотвращения этого заболевания
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Случаи заболеваемости коклюшем в Грузии как среди детей, так и взрослых резко увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется фактором пандемии COVID-19, заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе.
Коклюш – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей.
"По сравнению с прошлым годом резко возросла заболеваемость коклюшем как у детей, так и у взрослых, что объясняется воздействием пандемии. В течение 2-3 лет были единичные случаи коклюша, а затем снятие ограничений привело как к росту случаев, так и к появлению прослойки с высокой восприимчивостью к коклюшу среди популяции из-за отсутствия иммунного ответа", – рассказал Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
По словам врача, одним из основных факторов увеличения случаев инфицирования стало сокращение в постпандемический период вакцинации против коклюша.
"В 2021 году произошло резкое снижение охвата вакцинацией. Поэтому тот слой населения, который остался непривитым, сейчас является одним из основных источников заражения", – отметил Чхаидзе.
По словам медика, если по каким-то причинам ребенок не смог пройти плановую прививку, это не значит, что эта вакцина утеряна.
"Возобновить этот процесс всегда можно. И я еще раз рекомендую всем мамам, пропустившим какую-либо из календарных прививок, немедленно обратиться в прививочный центр и обязательно наверстать упущенное", – подчеркнул Чхаидзе.
По его словам, диагностировать коклюш на первом этапе заболевания непросто: ранние симптомы проявляются как обычная простуда.
"В течение первых двух недель коклюш протекает как обычный вирус: редкий кашель, насморк, низкая температура. Две недели спустя начинаются его классические симптомы. Это зловонный спазматический кашель с характерным лающим звуком. Приступы увеличиваются с каждым днем и заканчиваются рвотой", – сказал Чхаидзе.
По словам эксперта, во время приступа лицо ребенка краснеет, а на ногах могут появиться синяки.
Как отметил врач, на сегодняшний день не существует эффективного лекарства, облегчающего коклюш. Коклюш часто называют 100-дневным кашлем. Поэтому на протяжении 100 дней кашель может продолжаться по своим фазам: начальная фаза, фаза активного отделения мокроты, затем фаза прекращения.
Единственный препарат, способный защитить от осложнений коклюша и в некоторой степени уменьшить его распространение, – это азитромицин, сказал Чхаидзе. Однако он не влияет на интенсивность кашля или его продолжительность.
Таким образом, вакцинация на данный момент остается единственным эффективным способом предотвращения заболевания, резюмировал медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили.
В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет.
Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна.