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Случаи коклюша резко увеличились в Грузии: в чем причина роста заболеваемости?

Случаи коклюша резко увеличились в Грузии: в чем причина роста заболеваемости?

Sputnik Грузия

Вакцинация на сегодня является единственным эффективным способом предотвращения этого заболевания 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T21:12+0400

2024-05-21T21:12+0400

2024-05-21T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Случаи заболеваемости коклюшем в Грузии как среди детей, так и взрослых резко увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется фактором пандемии COVID-19, заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе.Коклюш – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей.По словам врача, одним из основных факторов увеличения случаев инфицирования стало сокращение в постпандемический период вакцинации против коклюша. "В 2021 году произошло резкое снижение охвата вакцинацией. Поэтому тот слой населения, который остался непривитым, сейчас является одним из основных источников заражения", – отметил Чхаидзе. По словам медика, если по каким-то причинам ребенок не смог пройти плановую прививку, это не значит, что эта вакцина утеряна. "Возобновить этот процесс всегда можно. И я еще раз рекомендую всем мамам, пропустившим какую-либо из календарных прививок, немедленно обратиться в прививочный центр и обязательно наверстать упущенное", – подчеркнул Чхаидзе. По его словам, диагностировать коклюш на первом этапе заболевания непросто: ранние симптомы проявляются как обычная простуда."В течение первых двух недель коклюш протекает как обычный вирус: редкий кашель, насморк, низкая температура. Две недели спустя начинаются его классические симптомы. Это зловонный спазматический кашель с характерным лающим звуком. Приступы увеличиваются с каждым днем и заканчиваются рвотой", – сказал Чхаидзе. По словам эксперта, во время приступа лицо ребенка краснеет, а на ногах могут появиться синяки. Как отметил врач, на сегодняшний день не существует эффективного лекарства, облегчающего коклюш. Коклюш часто называют 100-дневным кашлем. Поэтому на протяжении 100 дней кашель может продолжаться по своим фазам: начальная фаза, фаза активного отделения мокроты, затем фаза прекращения.Таким образом, вакцинация на данный момент остается единственным эффективным способом предотвращения заболевания, резюмировал медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили. В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет. Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, здравоохранение, болезнь, дети