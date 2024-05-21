https://sputnik-georgia.ru/20240521/sofiko-chiaureli-87-velikaya-aktrisa-o-lyubvi-288022039.html

Софико Чиаурели – 87: великая актриса о любви

Софико Чиаурели – 87: великая актриса о любви

Sputnik Грузия

21 мая у Софико Чиаурели день рождения – сегодня ей исполнилось бы 87 лет. Актрисы уже 16 лет нет с нами, но ее не забывают. Колумнист Sputnik, писатель Игорь... 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T13:26+0400

2024-05-21T13:26+0400

2024-05-21T13:39+0400

софико чиаурели

тбилиси

москва

культура

россия

грузия

котэ махарадзе

солико вирсаладзе

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Я всегда обожал Грузию и комедию "Ищите женщину" с Софико Чиаурели в главной роли. В 2002 году случилось чудо. Или почти чудо – Софико Чиаурели приехала в Москву. На фестиваль "Лики любви", на котором она была членом жюри. Поскольку до этого я не раз звонил ей в Тбилиси с различными поздравлениями (преследуя корыстную цель напроситься в гости), то договориться об интервью было несложно. Как и попасть в номер гостиницы, где остановились актриса и ее муж, замечательный актер и спортивный комментатор Котэ Махарадзе.Котэ участия в разговоре не принимал. Представившись: "Здравствуйте, я давний любовник Софико. По крайней мере, именно так мою фотографию подписала одна из московских газет", он остался в номере смотреть какой-то старый советский музыкальный фильм. А мы с Софией Михайловной вышли в холл, где и поговорили.Еще бы я возражал! Напротив меня сидит любимая актриса, величаво обмахивает себя старинным веером да еще и про любовь собирается говорить…– Знаете, я вообще-то плохой зритель. Я актриса. Обычно сажусь к телевизору после часа ночи, когда все домашние ложатся спать. И тогда позволяю себе посмотреть какое-нибудь кино. Хотя не очень люблю это дело. Интересные фильмы попадаются один раз на тысячу. А может, и реже.Чем фильмы 20-летней давности отличаются от сегодняшних? Изменилось понятие "любовь". Появилась какая-то патология, какой не было. Я вспоминаю такие картины, как "Три мушкетера" или трофейные ленты с Диной Дурбин, наши "Три товарища" или этот… та-та-ти-та-та. Да, да, "Сердца четырех". В них была чистота, показывались нормальные отношения мужчины и женщины, а не женщины и женщины или мужчины и коровы, как сейчас. Вообще все изменилось.Я вам скажу такую вещь: когда раньше в Тбилиси умирал человек, это становилось событием для всего города! Или я просто была маленькой, поэтому на меня это производило такое впечатление? А сейчас люди мрут, как мухи. И ничего. Конечно, это закон жизни. Но все равно вещи воспринимаются по-другому.А как мы обсуждали, когда 18-летняя девушка выходила замуж! Это была сенсация! А сейчас вообще нет понятий "любовь", "семья". Я не говорю, что надо обязательно идти в загс. Но ведь исчезло все святое. Сегодняшняя молодежь, не все, к счастью, но многие, знакомятся и через час уже идут в постель.Я впервые влюбилась в шесть лет. В талантливейшего художника Солико Вирсаладзе, который много лет работал в Большом театре. Как сейчас помню, настало счастливое лето, когда мама взяла меня в Гагры. Я была вместе с мамой! Я заполучила ее!Все детство скучала по ней, ее все время не было дома, она всегда спешила – то на репетицию, то на съемку. И фраза "Мама, ты скоро придешь?" преследует меня до сегодняшнего дня. Болезненное чувство тоски. Хотя мама, как цыганка, таскала меня с собой на гастроли, я и сама так потом делала со своими сыновьями. Но что такое гастроли? Те же репетиции, спектакли.А тут мама взяла меня на десять дней в Гагры. Только мы приехали, как на следующий день пришла телеграмма: умер мамин старший брат. Надо возвращаться на похороны. И тогда Вирсаладзе, а они очень дружили с мамой и отцом, предложил оставить меня с ним.Мама согласилась и уехала. А Сулико в это время ухаживал за очень красивой девушкой, дарил ей цветы. И вдруг я стала устраивать ему сцены ревности: "Если вы еще раз пошлете ей цветы и не будете уделять внимания мне, я уеду".Я хорошо плавала (мама в пять лет бросила меня с лодки в воду, и я выплыла). До сегодняшнего дня могу доплыть до Турции. А Солико плавать не умел. И я, когда злилась, вбегала в море и заплывала далеко-далеко. А он кричал с берега: "Я вас умоляю, вернитесь!" Это так запало мне в память. Не помню, что было вчера, а то, как он стоит на берегу и умоляет: "Вернитесь, я хочу вас нарисовать", не забуду никогда. У меня хранится его рисунок – я стою в красненьких трусиках в белую крапинку… Вот такой была моя первая любовь, которую я познала в шесть лет.А вообще любовь, как и человек, с возрастом меняется. Человек худеет-полнеет, так и форма и качество любви меняются. Мама умерла в 1987 году, а я до сегодняшнего дня не трогала ящик трельяжа, где хранятся ее духи, пудра. Не могу. Время от времени открываю, вдыхаю ее запах и снова закрываю. Это самое страшное – чувство тоски. Я скучаю по маме, по ее запаху. Когда открываю трельяж, мама возвращается ко мне.Софико Чиаурели снялась более чем в ста фильмах. И у каждого есть свой, любимый, в котором блистает именно "его" Софико. Для меня, как уже говорил, таким фильмом стала картина "Ищите женщину". Вроде детектив, но на самом деле – рассказ о любви.Когда мы познакомились с Котэ, то были не свободны – я замужем, он – женат. Но это была судьба! Мне вообще, получается, судьбой были предназначены два брака. Первый – с режиссером Георгием Шенгелая. С его матерью, актрисой Нато Вачнадзе, дружила моя мать. И когда Нато погибла в авиакатастрофе, мама стала заботиться о 14-летнем Георгии. А потом мы повзрослели, влюбились и стали мужем и женой.Первым спектаклем выпускницы ВГИКа Софико Чиаурели в Тбилиси стала постановка театра имени Марджанишвили "Девочка с ленточкой". На премьеру собрался весь Тбилиси. Среди гостей был и одноклассник ее брата Рамаза Котэ Махарадзе. Котэ был старше: ему – 34, Софико – 23. К тому же она счастливо замужем.Шло время. Одаренность Софико признала не только Грузия, но и весь Советский Союз. На сцене все того же театра имени Марджанишвили Верико собралась восстановить спектакль, в котором некогда блистала сама – "Уриэль Акоста". Главные роли должны были играть Котэ Махарадзе и Софико. Как потом говорила Чиаурели, этот спектакль их и "погубил".Чиаурели не сразу ушла от мужа. Тайная любовь, как говорила она сама, продолжалась 11 лет. Ради любимого Софико выделила всего несколько недель на съемки своего самого знаменитого фильма. "Ищите женщину" сняли за рекордные сроки.Кстати, только собираясь приступить к съемкам этой картины, режиссер Алла Сурикова полетела в Тбилиси, намереваясь сделать кинопробы Софико. Стоит ли говорить, что все три дня ее пребывания в столице Грузии были заняты более увлекательным делом – одно застолье сменяло другое. Только вернувшись в Москву, Сурикова поняла, что даже не сфотографировала Чиаурели. В результате она взяла фото актрисы из календаря и представила художественному совету. Пробы были утверждены. Тогда-то актриса и поставила жесткое условие, ограничивающее количество съемочных дней. Ее Котэ должен был вернуться из загранкомандировки, и она хотела лично его встретить.Правда, я долго не могла решиться развестись с Георгием. Не забуду, как однажды мы вышли из ресторана и прогуливались с Котэ вдоль глубокого оврага. Он опять завел разговор о том, когда я стану его женой. Ну, я ему и ответила: "Всего вам доброго". А он взял и прыгнул с обрыва. Я тут же последовала за ним. Хорошо, что дно было завалено снегом.Я вышла за него. И никогда об этом не пожалела. С Котэ мне было очень легко. Он был тонкий, любящий, внимательный. Могу понять, почему он считался донжуаном. Но я на подобные разговоры не обращала никакого внимания. Ведь все это было до моей эры. На нашу свадьбу друзья Котэ подарили ему якорь. Такой, знаете, корабельный, из чугуна. То есть намекали, чтобы он окончательно бросил якорь. Так оно и случилось. Мы уже много лет вместе.Конечно, любовь, которая была у меня к Котэ 20 лет назад, уже не та. Она приобрела другие формы, очертания и значимость. Это уже не дикое и страстное чувство. Но оно стало гораздо глубже, дало корни. Котэ стал для меня родным, моей плотью и кровью.Когда я начинаю думать о том, кто из нас уйдет из этого мира раньше, становится страшно. В один день умирают только в сказках. И чем старше ты становишься, чем больше живешь с каким-то человеком, тем чаще приходят в голову такие мысли, и тем они страшнее. И потом, вы меня, конечно, извините, но у грузин гораздо глубже понятия "семья", "родители". Разная ли любовь к родителям и мужу? Естественно. В жизни бывает не то что несколько любовей – миллион. К каждому человеку, к каждому предмету. У меня сейчас осталась дома собачка, пекинес. Внуки для меня – все. Но собака… Я ее всегда беру с собой. А сейчас не смогла. Приехала в Москву, звоню, и мне говорят, что она ничего не ест. Три дня голодала. Я уже Котэ сказала, что все брошу и полечу домой.Могла бы я сегодня всем пожертвовать ради любимого? Не знаю. У меня все сложнее. Есть сын, ради которого я сегодня существую…У каждого свой крест. У каждого. Нет человека без креста. И он обязан нести этот крест не с тягостью, а с радостью. Ведь именно своим крестом отмечен человек и им отличается от других…Если бы от меня не зависели другие… Но я взвалила на себя очень многое, несмотря на то, что я женщина. Дом, семью, внуков, театр, строительство, ремонт. Хотя прекрасно знаю, что, если завтра я свернусь, жизнь не кончится. Но моей семье будет очень тяжело, пока они очухаются и распределят все полномочия, которые я несу одна. Но ничего, справлюсь. Женщина же гораздо сильнее мужчины.В чем вообще отличие мужчины от женщины? У него на 100 граммов мяса больше. А так все одинаковы…Знаете, у меня через час конкурсные показы начинаются, надо идти. Давайте последний вопрос и прощаемся.Как-то летом отдыхала с Котэ в Кобулети. Никогда не догадаетесь, что сделала. Полетела с парашютом. Давно мечтала об этом – и выполнила. Чего бояться?Котэ тоже захотел. Но его отговорили, все-таки возраст. Я не намного моложе, но не сдалась. Отдыхающие замерли вначале, а потом принялись хлопать. А я летела и наслаждалась. Правда, была одна мысль – выдержит парашют мои сто килограммов или нет. Выдержал.У меня уже выработалось свое отношение к собственной фигуре и внешности. Я и в зеркало стараюсь лишний раз не смотреться. Кто та женщина, которая отвечает мне с той стороны? Я не знаю.Никогда не любила смотреться в зеркало. И не боялась выглядеть как-то не так. Помню, во ВГИКе молодой Отар Иоселиани предложил мне роль в своей дипломной работе. Я, не раздумывая, согласилась. И сыграла старуху-алкоголичку.Это ведь самое интересное – играть не писаных красавиц, а ярких персонажей. За это мне очень дорога работа у Тенгиза Абуладзе в его "Древе желаний". Я играю такую дурочку по имени Пупала. У меня, кстати, был прототип. Неподалеку от нашего дома жила ненормальная, которая с утра до вечера стояла на дороге. Про нее говорили, что она сошла с ума после того, как погиб ее любимый. И вот она каждый день выходила на улицу и искала его среди прохожих…Спасибо, что оказались хорошим слушателем. И давайте уже приезжайте к нам в Тбилиси…Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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софико чиаурели, тбилиси, москва, культура, россия, грузия, котэ махарадзе, солико вирсаладзе