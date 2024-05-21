https://sputnik-georgia.ru/20240521/umyshlennoe-ubiystvo-na-zapade-gruzii--obvinyaemyy-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-288029655.html

Умышленное убийство на западе Грузии – обвиняемый останется в тюрьме на время следствия

Умышленное убийство на западе Грузии – обвиняемый останется в тюрьме на время следствия

Sputnik Грузия

По версии следствия, между несколькими лицами завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения холодным... 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T23:08+0400

2024-05-21T23:08+0400

2024-05-21T23:08+0400

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зугдидский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал для 21-летнего обвиняемого в умышленном убийстве в качестве меры пресечения заключение под стражу, сообщила телекомпания "Рустави 2". По версии следствия, 19 мая между несколькими лицами завязался конфликт, переросший в физическое противостояние, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения холодным оружием в грудь. В ходе противостояния еще пять человек получили ранения. Они были доставлены в клиники. Задержанный не признает своей вины. Ранее МВД Грузии сообщило, что задержанный сознался в совершенном преступлении. Убитому жителю Сенаки было 25 лет. Причины конфликта не сообщаются. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сенаки

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