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https://sputnik-georgia.ru/20240521/umyshlennoe-ubiystvo-na-zapade-gruzii--obvinyaemyy-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-288029655.html
Умышленное убийство на западе Грузии – обвиняемый останется в тюрьме на время следствия
Умышленное убийство на западе Грузии – обвиняемый останется в тюрьме на время следствия
Sputnik Грузия
По версии следствия, между несколькими лицами завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения холодным... 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T23:08+0400
2024-05-21T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал для 21-летнего обвиняемого в умышленном убийстве в качестве меры пресечения заключение под стражу, сообщила телекомпания "Рустави 2". По версии следствия, 19 мая между несколькими лицами завязался конфликт, переросший в физическое противостояние, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения холодным оружием в грудь. В ходе противостояния еще пять человек получили ранения. Они были доставлены в клиники. Задержанный не признает своей вины. Ранее МВД Грузии сообщило, что задержанный сознался в совершенном преступлении. Убитому жителю Сенаки было 25 лет. Причины конфликта не сообщаются. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, сенаки, зугдидский городской суд
происшествия, грузия, новости, сенаки, зугдидский городской суд

Умышленное убийство на западе Грузии – обвиняемый останется в тюрьме на время следствия

23:08 21.05.2024
© photo: Courts of GeorgiaЗугдидский районный суд
Зугдидский районный суд - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2024
© photo: Courts of Georgia
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По версии следствия, между несколькими лицами завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения холодным оружием
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал для 21-летнего обвиняемого в умышленном убийстве в качестве меры пресечения заключение под стражу, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По версии следствия, 19 мая между несколькими лицами завязался конфликт, переросший в физическое противостояние, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения холодным оружием в грудь.
В ходе противостояния еще пять человек получили ранения. Они были доставлены в клиники.

На судебном заседании адвокат обвиняемого указал на процессуальные нарушения и незаконное составление протокола при задержании. В свою очередь прокуратура.исключила подобные нарушения.

Задержанный не признает своей вины. Ранее МВД Грузии сообщило, что задержанный сознался в совершенном преступлении.
Убитому жителю Сенаки было 25 лет. Причины конфликта не сообщаются. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит до 15 лет тюрьмы.
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