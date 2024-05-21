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В Европу через Грузию – раскрыто транснациональное наркопреступление
В Европу через Грузию – раскрыто транснациональное наркопреступление
Sputnik Грузия
Обнаружены около 52 килограммов кокаина 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T13:13+0400
2024-05-21T13:13+0400
2024-05-21T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии обнаружили около 52 килограммов кокаина, который тайно перевозили в контейнерах с бананами по морю из Эквадора в Европу через Грузию, заявил директор департамента Теймураз Купатадзе. По указанному уголовному делу продолжаются оперативно-следственные действия с целью установления и задержания членов организованной преступной группы, занимавшихся транзитом наркотиков. Этим интернет-магазином управлял ныне задержанный полицией 61-летний гражданин Грузии. Реализация производилась путем закладок, в том числе и в подъездах жилых многоквартирных домов. При обыске в квартире задержанного было обнаружено около 4 килограммов кокаина, 27 тысяч единиц экстази и 10 килограмм MDMA. Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" Уголовного кодекса Грузии. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение. МВД Грузии продолжает борьбу с наркопреступностью и принимает меры, предусмотренные законом в отношении наркореализаторов, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркоторговля, наркотики, наркопреступления в грузии, происшествия, новости, грузия, эквадор, европа, теймураз купатадзе
В Европу через Грузию – раскрыто транснациональное наркопреступление
13:13 21.05.2024 (обновлено: 13:14 21.05.2024)
Обнаружены около 52 килограммов кокаина
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии обнаружили около 52 килограммов кокаина, который тайно перевозили в контейнерах с бананами по морю из Эквадора в Европу через Грузию, заявил директор департамента Теймураз Купатадзе.
По указанному уголовному делу продолжаются оперативно-следственные действия с целью установления и задержания членов организованной преступной группы, занимавшихся транзитом наркотиков.
Также в результате оперативно-розыскных действий правоохранители обнаружили и нейтрализовали один из крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Его продажи составляли более 50% черного рынка.
Этим интернет-магазином управлял ныне задержанный полицией 61-летний гражданин Грузии. Реализация производилась путем закладок, в том числе и в подъездах жилых многоквартирных домов.
При обыске в квартире задержанного было обнаружено около 4 килограммов кокаина, 27 тысяч единиц экстази и 10 килограмм MDMA.
Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" Уголовного кодекса Грузии.
За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
МВД Грузии продолжает борьбу с наркопреступностью и принимает меры, предусмотренные законом в отношении наркореализаторов, отметили в ведомстве.