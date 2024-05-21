https://sputnik-georgia.ru/20240521/v-kakom-sluchae-v-gruzii-podesheveet-toplivo--mnenie-eksperta-288030311.html
В каком случае в Грузии подешевеет топливо – мнение эксперта
В каком случае в Грузии подешевеет топливо – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Хоть и цены на нефтепродукты потихоньку снижаются, это не такое снижение, чтобы в Грузии появилась немедленная реакция, считатает эксперт 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T23:36+0400
2024-05-21T23:36+0400
2024-05-21T23:36+0400
экономика
грузия
новости
нефтепродукты
союз импортеров нефтепродуктов грузии
цены на топливо
бензин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24847/51/248475130_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7d96ad5654aae613c602e858d692514d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сохранение тенденции снижения стоимости топлива на международных рынках приведет к снижению цен и в Грузии, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили. Цена топлива на грузинском рынке зависит от цен на нефть на мировом рынке. С учетом того, что в последнее время на мировых рынках цены на нефтепродукты снижаются, в Грузии актуализировался вопрос снижения стоимости топлива. По словам Иобашвили, снижение цен на мировом рынке должно быть отражено и на грузинском рынке, но с учетом того, сколько в стране запасов и по каким ценам завезена продукция. По его словам, хоть и цены на нефтепродукты потихоньку снижаются, это не такое снижение, чтобы в Грузии появилась немедленная реакция и в стране сразу снизилась стоимость топлива. "Это требует тяжелой работы. Экономисты и финансисты всех компаний работают над этим каждый день", – заявил он. "В стране большие запасы, у любой большой компании имеются большие запасы. Мы наблюдаем и анализируем ежедневно. Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет, какое влияние окажет существующая тенденция на мировых рынках", – заявил Иобашвили. Эксперт напомнил, что угрозы дефицита топлива в Грузии нет, не было и не ожидается. По словам главы СИНГ, рынок топлива в Грузии диверсифицирован, и весомые объемы топлива поставляются из других стран (Азербайджан, Болгария, Румыния), пусть и не в таких больших объемах, как из РФ. Правительство России с 1 марта по 31 августа 2024 года запретило экспорт бензина в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Уже 20 мая правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24847/51/248475130_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f76b132bb4dcd4875b2c877ac6e89ecf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, цены на топливо, бензин
экономика, грузия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, цены на топливо, бензин
В каком случае в Грузии подешевеет топливо – мнение эксперта
Хоть и цены на нефтепродукты потихоньку снижаются, это не такое снижение, чтобы в Грузии появилась немедленная реакция, считатает эксперт
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сохранение тенденции снижения стоимости топлива на международных рынках приведет к снижению цен и в Грузии, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили.
Цена топлива на грузинском рынке зависит от цен на нефть на мировом рынке. С учетом того, что в последнее время на мировых рынках цены на нефтепродукты снижаются, в Грузии актуализировался вопрос снижения стоимости топлива.
"Если эта тенденция снижения продолжится, цена снизится и у нас. Повысится – повысится и у нас. Это формула", – заявил Иобашвили в пресс-клубе "Квира".
По словам Иобашвили, снижение цен на мировом рынке должно быть отражено и на грузинском рынке, но с учетом того, сколько в стране запасов и по каким ценам завезена продукция.
По его словам, хоть и цены на нефтепродукты потихоньку снижаются, это не такое снижение, чтобы в Грузии появилась немедленная реакция и в стране сразу снизилась стоимость топлива.
"Это требует тяжелой работы. Экономисты и финансисты всех компаний работают над этим каждый день", – заявил он.
По информации эксперта, до снижения стоимость нефтепродуктов на мировых рынках была повышена, и грузинские импортеры завезли большой объем топлива по повышенным ценам. Поэтому сейчас взять и снизить цены на топливо в стране не получится.
"В стране большие запасы, у любой большой компании имеются большие запасы. Мы наблюдаем и анализируем ежедневно. Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет, какое влияние окажет существующая тенденция на мировых рынках", – заявил Иобашвили.
Эксперт напомнил, что угрозы дефицита топлива в Грузии нет, не было и не ожидается. По словам главы СИНГ, рынок топлива в Грузии диверсифицирован, и весомые объемы топлива поставляются из других стран (Азербайджан, Болгария, Румыния), пусть и не в таких больших объемах, как из РФ.
Россия является основным поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию, поэтому, как и ожидалось, после введения в РФ запрета на экспорт бензина его стоимость в Грузии выросла на 0,20-0,25 лари.
Правительство России с 1 марта по 31 августа 2024 года запретило экспорт бензина в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Уже 20 мая правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие.
Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта).
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.