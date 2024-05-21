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В каком случае в Грузии подешевеет топливо – мнение эксперта

В каком случае в Грузии подешевеет топливо – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Хоть и цены на нефтепродукты потихоньку снижаются, это не такое снижение, чтобы в Грузии появилась немедленная реакция, считатает эксперт 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T23:36+0400

2024-05-21T23:36+0400

2024-05-21T23:36+0400

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бензин

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сохранение тенденции снижения стоимости топлива на международных рынках приведет к снижению цен и в Грузии, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили. Цена топлива на грузинском рынке зависит от цен на нефть на мировом рынке. С учетом того, что в последнее время на мировых рынках цены на нефтепродукты снижаются, в Грузии актуализировался вопрос снижения стоимости топлива. По словам Иобашвили, снижение цен на мировом рынке должно быть отражено и на грузинском рынке, но с учетом того, сколько в стране запасов и по каким ценам завезена продукция. По его словам, хоть и цены на нефтепродукты потихоньку снижаются, это не такое снижение, чтобы в Грузии появилась немедленная реакция и в стране сразу снизилась стоимость топлива. "Это требует тяжелой работы. Экономисты и финансисты всех компаний работают над этим каждый день", – заявил он. "В стране большие запасы, у любой большой компании имеются большие запасы. Мы наблюдаем и анализируем ежедневно. Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет, какое влияние окажет существующая тенденция на мировых рынках", – заявил Иобашвили. Эксперт напомнил, что угрозы дефицита топлива в Грузии нет, не было и не ожидается. По словам главы СИНГ, рынок топлива в Грузии диверсифицирован, и весомые объемы топлива поставляются из других стран (Азербайджан, Болгария, Румыния), пусть и не в таких больших объемах, как из РФ. Правительство России с 1 марта по 31 августа 2024 года запретило экспорт бензина в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Уже 20 мая правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, цены на топливо, бензин