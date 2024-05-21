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Жители спальных районов Тбилиси останутся без газа на одну ночь
Жители спальных районов Тбилиси останутся без газа на одну ночь
Sputnik Грузия
Помимо жилых домов, без газа останутся объекты питания и школы 21.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Жители спальных районов Варкетили и Вазисубани останутся без подачи газа из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy. По данным компании, пять тысяч абонентов останутся без газа с 22:00 22 мая до 10:00 23 мая. Окончательно же подача газа будет восстановлена до 18:00 23 мая. Помимо жилых домов, без газа останутся объекты питания и школы. Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за созданные неудобства и просит не оставлять газовые приборы без внимания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
новости, грузия, общество, тбилиси, тбилиси энерджи, газ

Жители спальных районов Тбилиси останутся без газа на одну ночь

22:33 21.05.2024 (обновлено: 22:50 21.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerКомпания Tbilisi Energy
Компания Tbilisi Energy - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Помимо жилых домов, без газа останутся объекты питания и школы
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Жители спальных районов Варкетили и Вазисубани останутся без подачи газа из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy.
По данным компании, пять тысяч абонентов останутся без газа с 22:00 22 мая до 10:00 23 мая. Окончательно же подача газа будет восстановлена до 18:00 23 мая.
Помимо жилых домов, без газа останутся объекты питания и школы.
Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за созданные неудобства и просит не оставлять газовые приборы без внимания.
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