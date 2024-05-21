https://sputnik-georgia.ru/20240521/zhiteli-spalnykh-rayonov-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-na-odnu-noch-288029537.html

Жители спальных районов Тбилиси останутся без газа на одну ночь

Жители спальных районов Тбилиси останутся без газа на одну ночь

Sputnik Грузия

Помимо жилых домов, без газа останутся объекты питания и школы 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Жители спальных районов Варкетили и Вазисубани останутся без подачи газа из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy. По данным компании, пять тысяч абонентов останутся без газа с 22:00 22 мая до 10:00 23 мая. Окончательно же подача газа будет восстановлена до 18:00 23 мая. Помимо жилых домов, без газа останутся объекты питания и школы. Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за созданные неудобства и просит не оставлять газовые приборы без внимания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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