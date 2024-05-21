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Жителя Грузии задержали за подделку документов для облегченного получения убежища
Жителя Грузии задержали за подделку документов для облегченного получения убежища
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Обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T17:10+0400
2024-05-21T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за подделку и сбыт официальных документов для облегчения получения за рубежом политического убежища, говорится в сообщении ведомства. Как установило следствие, задержанный за 500 долларов изготовил для заказчика поддельное письмо от правоохранительных органов о том, что человек якобы пострадал от угроз и по этому делу возбуждено уголовное дело, а также фальшивую справку за 550 лари о состоянии здоровья, якобы заказчику нанесли физический вред. В результате обыска у него изъяли компьютерную технику и печати различных организаций. Обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы за изготовление и продажу официальных документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, минфин грузии
преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, минфин грузии
Жителя Грузии задержали за подделку документов для облегченного получения убежища
Обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за подделку и сбыт официальных документов для облегчения получения за рубежом политического убежища, говорится в сообщении ведомства.
Как установило следствие, задержанный за 500 долларов изготовил для заказчика поддельное письмо от правоохранительных органов о том, что человек якобы пострадал от угроз и по этому делу возбуждено уголовное дело, а также фальшивую справку за 550 лари о состоянии здоровья, якобы заказчику нанесли физический вред.
В результате обыска у него изъяли компьютерную технику и печати различных организаций.
Обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы за изготовление и продажу официальных документов.