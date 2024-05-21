https://sputnik-georgia.ru/20240521/zhitelya-gruzii-zaderzhali-za-poddelku-dokumentov-dlya-oblegchennogo-polucheniya-ubezhischa-288020307.html

Жителя Грузии задержали за подделку документов для облегченного получения убежища

Жителя Грузии задержали за подделку документов для облегченного получения убежища

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T17:10+0400

2024-05-21T17:10+0400

2024-05-21T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за подделку и сбыт официальных документов для облегчения получения за рубежом политического убежища, говорится в сообщении ведомства. Как установило следствие, задержанный за 500 долларов изготовил для заказчика поддельное письмо от правоохранительных органов о том, что человек якобы пострадал от угроз и по этому делу возбуждено уголовное дело, а также фальшивую справку за 550 лари о состоянии здоровья, якобы заказчику нанесли физический вред. В результате обыска у него изъяли компьютерную технику и печати различных организаций. Обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы за изготовление и продажу официальных документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, минфин грузии