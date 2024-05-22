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https://sputnik-georgia.ru/20240522/288036548.html
Поражают воображение: музеи, впечатляющие своими архитектурными формами
Поражают воображение: музеи, впечатляющие своими архитектурными формами
Sputnik Грузия
Эти музеи расположены в самых разных странах мира. Они впечатляют не только своей архитектурой, но и тематикой выставок 22.05.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, культура, италия, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, культура, италия, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Поражают воображение: музеи, впечатляющие своими архитектурными формами

14:36 22.05.2024
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Эти музеи расположены в самых разных странах мира. Они впечатляют не только своей архитектурой, но и тематикой выставок
© iStock.com / deymos

Музей современного искусства Кунстхаус в Австрии. Здание построено в необычном стиле блоб. Концепция сооружения принадлежит лондонским архитекторам Питеру Куку и Колину Фурнье. В этом уникальном пространстве проводятся самые передовые и новаторские выставки.

Музей современного искусства Кунстхаус в Австрии. Здание построено в необычном стиле блоб. Концепция сооружения принадлежит лондонским архитекторам Питеру Куку и Колину Фурнье. В этом уникальном пространстве проводятся самые передовые и новаторские выставки. - Sputnik Грузия
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© iStock.com / deymos

Музей современного искусства Кунстхаус в Австрии. Здание построено в необычном стиле блоб. Концепция сооружения принадлежит лондонским архитекторам Питеру Куку и Колину Фурнье. В этом уникальном пространстве проводятся самые передовые и новаторские выставки.

© iStock.com / SBWorldphotography

Музей Месснера назван в честь итальянского альпиниста Райнхольда Месснера. Расположился он на вершине горного плато Кронплатц в Италии.

Музей Месснера назван в честь итальянского альпиниста Райнхольда Месснера. Расположился он на вершине горного плато Кронплатц в Италии. - Sputnik Грузия
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© iStock.com / SBWorldphotography

Музей Месснера назван в честь итальянского альпиниста Райнхольда Месснера. Расположился он на вершине горного плато Кронплатц в Италии.

© AFP 2024 / Andrej Isakovic

Национальный музей Катара в Дохе посвящен истории государства и его народа. Здание музея выполнено в форме розы пустыни. Его автор французский архитектор Жан Нувель.

Национальный музей Катара в Дохе посвящен истории государства и его народа. Здание музея выполнено в форме розы пустыни. Его автор французский архитектор Жан Нувель. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Andrej Isakovic

Национальный музей Катара в Дохе посвящен истории государства и его народа. Здание музея выполнено в форме розы пустыни. Его автор французский архитектор Жан Нувель.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Вид на Музей Мирового океана в Калининграде. Помимо постоянных экспозиций, посвященных судоходству, флоре, фауне, геологии и гидрологии мирового океана и "морской" библиотеки, здесь работает экологическая станция и проводятся различные лекции. Кроме того, здесь открыт центр подводного культурного наследия.

Вид на Музей Мирового океана в Калининграде. Помимо постоянных экспозиций, посвященных судоходству, флоре, фауне, геологии и гидрологии мирового океана и &quot;морской&quot; библиотеки, здесь работает экологическая станция и проводятся различные лекции. Кроме того, здесь открыт центр подводного культурного наследия. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Вид на Музей Мирового океана в Калининграде. Помимо постоянных экспозиций, посвященных судоходству, флоре, фауне, геологии и гидрологии мирового океана и "морской" библиотеки, здесь работает экологическая станция и проводятся различные лекции. Кроме того, здесь открыт центр подводного культурного наследия.

© AP Photo / Fred Ernst

Музей человеческого тела Corpus в Нидерландах привлекает внимание своим фасадом. Посетителей здесь ждет прогулка по человеческому организму!

Музей человеческого тела Corpus в Нидерландах привлекает внимание своим фасадом. Посетителей здесь ждет прогулка по человеческому организму! - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Fred Ernst

Музей человеческого тела Corpus в Нидерландах привлекает внимание своим фасадом. Посетителей здесь ждет прогулка по человеческому организму!

© iStock.com / zhaojiankang

Шанхайский музей астрономии в Китае. Планетарий открылся в 2021 году. Купол музея занимает 38 тысяч квадратных метров. Это самый большой в мире планетарий с точки зрения масштабов здания.

Шанхайский музей астрономии в Китае. Планетарий открылся в 2021 году. Купол музея занимает 38 тысяч квадратных метров. Это самый большой в мире планетарий с точки зрения масштабов здания. - Sputnik Грузия
6/14
© iStock.com / zhaojiankang

Шанхайский музей астрономии в Китае. Планетарий открылся в 2021 году. Купол музея занимает 38 тысяч квадратных метров. Это самый большой в мире планетарий с точки зрения масштабов здания.

© iStock.com / PEDRE

Филиал американского музея Соломона Гуггенхайма был открыт в испанском Бильбао в 1997 году. Славу музей снискал благодаря своим выставкам и внутреннему содержанию.

Филиал американского музея Соломона Гуггенхайма был открыт в испанском Бильбао в 1997 году. Славу музей снискал благодаря своим выставкам и внутреннему содержанию. - Sputnik Грузия
7/14
© iStock.com / PEDRE

Филиал американского музея Соломона Гуггенхайма был открыт в испанском Бильбао в 1997 году. Славу музей снискал благодаря своим выставкам и внутреннему содержанию.

© iStock.com / Travel Photography

Выставки и экспозиции Ханойского музея посвящены боевому пути Вооруженных сил Вьетнама. Здесь представлены образцы советской, китайской, а также американской и французской военной техники и оружия.

Выставки и экспозиции Ханойского музея посвящены боевому пути Вооруженных сил Вьетнама. Здесь представлены образцы советской, китайской, а также американской и французской военной техники и оружия. - Sputnik Грузия
8/14
© iStock.com / Travel Photography

Выставки и экспозиции Ханойского музея посвящены боевому пути Вооруженных сил Вьетнама. Здесь представлены образцы советской, китайской, а также американской и французской военной техники и оружия.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Музей Будущего в Дубае посвящен инновационным и футуристическим идеям. Здание в форме тора с окнами в виде поэмы о будущем, написанной Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Дубая, основан Дубайским фондом будущего.

Музей Будущего в Дубае посвящен инновационным и футуристическим идеям. Здание в форме тора с окнами в виде поэмы о будущем, написанной Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Дубая, основан Дубайским фондом будущего. - Sputnik Грузия
9/14
© AP Photo / Kamran Jebreili

Музей Будущего в Дубае посвящен инновационным и футуристическим идеям. Здание в форме тора с окнами в виде поэмы о будущем, написанной Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Дубая, основан Дубайским фондом будущего.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку – это комплекс с огромной площадью, спроектированный иракско-британским архитектором Захой Хадид и известный своей характерной архитектурой и плавным изогнутым стилем без острых углов.

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку – это комплекс с огромной площадью, спроектированный иракско-британским архитектором Захой Хадид и известный своей характерной архитектурой и плавным изогнутым стилем без острых углов. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Культурный центр Гейдара Алиева в Баку – это комплекс с огромной площадью, спроектированный иракско-британским архитектором Захой Хадид и известный своей характерной архитектурой и плавным изогнутым стилем без острых углов.

© iStock.com / wilpunt

Музей современного искусства Zeitz MOCAA – это крупнейший в мире музей современного африканского искусства. Он разместился в здании бывшего зернохранилища, построенном в 20-е годы прошлого столетия.

Музей современного искусства Zeitz MOCAA – это крупнейший в мире музей современного африканского искусства. Он разместился в здании бывшего зернохранилища, построенном в 20-е годы прошлого столетия. - Sputnik Грузия
11/14
© iStock.com / wilpunt

Музей современного искусства Zeitz MOCAA – это крупнейший в мире музей современного африканского искусства. Он разместился в здании бывшего зернохранилища, построенном в 20-е годы прошлого столетия.

© AP Photo / Felipe Dana

Музей науки в Рио-де-Жанейро был спроектирован испанским неофутуристическим архитектором Сантьяго Калатравой. Он построен близ набережной у пирса Мауа в Бразилии.

Музей науки в Рио-де-Жанейро был спроектирован испанским неофутуристическим архитектором Сантьяго Калатравой. Он построен близ набережной у пирса Мауа в Бразилии. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Felipe Dana

Музей науки в Рио-де-Жанейро был спроектирован испанским неофутуристическим архитектором Сантьяго Калатравой. Он построен близ набережной у пирса Мауа в Бразилии.

© iStock.com / jorge ivan vasquez cuartas

Музей Соумайя в Мексике, основан в 1994 году, с 2011 года находится в новом шестиэтажном здании.

Музей Соумайя в Мексике, основан в 1994 году, с 2011 года находится в новом шестиэтажном здании. - Sputnik Грузия
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© iStock.com / jorge ivan vasquez cuartas

Музей Соумайя в Мексике, основан в 1994 году, с 2011 года находится в новом шестиэтажном здании.

CC BY 2.5 / Israel Preker / The Design Museum in Holon

Холонский музей дизайна – это первый музей в Израиле, который посвящен дизайну. Он зарекомендовал себя как один из ведущих мировых музеев современной культуры.

Холонский музей дизайна – это первый музей в Израиле, который посвящен дизайну. Он зарекомендовал себя как один из ведущих мировых музеев современной культуры. - Sputnik Грузия
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CC BY 2.5 / Israel Preker / The Design Museum in Holon

Холонский музей дизайна – это первый музей в Израиле, который посвящен дизайну. Он зарекомендовал себя как один из ведущих мировых музеев современной культуры.

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