Поражают воображение: музеи, впечатляющие своими архитектурными формами

Музей современного искусства Кунстхаус в Австрии. Здание построено в необычном стиле блоб. Концепция сооружения принадлежит лондонским архитекторам Питеру Куку и Колину Фурнье. В этом уникальном пространстве проводятся самые передовые и новаторские выставки.
Музей современного искусства Кунстхаус в Австрии. Здание построено в необычном стиле блоб. Концепция сооружения принадлежит лондонским архитекторам Питеру Куку и Колину Фурнье. В этом уникальном пространстве проводятся самые передовые и новаторские выставки.
Музей Месснера назван в честь итальянского альпиниста Райнхольда Месснера. Расположился он на вершине горного плато Кронплатц в Италии.
Музей Месснера назван в честь итальянского альпиниста Райнхольда Месснера. Расположился он на вершине горного плато Кронплатц в Италии.
Национальный музей Катара в Дохе посвящен истории государства и его народа. Здание музея выполнено в форме розы пустыни. Его автор французский архитектор Жан Нувель.
Национальный музей Катара в Дохе посвящен истории государства и его народа. Здание музея выполнено в форме розы пустыни. Его автор французский архитектор Жан Нувель.
Вид на Музей Мирового океана в Калининграде. Помимо постоянных экспозиций, посвященных судоходству, флоре, фауне, геологии и гидрологии мирового океана и "морской" библиотеки, здесь работает экологическая станция и проводятся различные лекции. Кроме того, здесь открыт центр подводного культурного наследия.
Вид на Музей Мирового океана в Калининграде. Помимо постоянных экспозиций, посвященных судоходству, флоре, фауне, геологии и гидрологии мирового океана и "морской" библиотеки, здесь работает экологическая станция и проводятся различные лекции. Кроме того, здесь открыт центр подводного культурного наследия.
Музей человеческого тела Corpus в Нидерландах привлекает внимание своим фасадом. Посетителей здесь ждет прогулка по человеческому организму!
Музей человеческого тела Corpus в Нидерландах привлекает внимание своим фасадом. Посетителей здесь ждет прогулка по человеческому организму!
Шанхайский музей астрономии в Китае. Планетарий открылся в 2021 году. Купол музея занимает 38 тысяч квадратных метров. Это самый большой в мире планетарий с точки зрения масштабов здания.
Шанхайский музей астрономии в Китае. Планетарий открылся в 2021 году. Купол музея занимает 38 тысяч квадратных метров. Это самый большой в мире планетарий с точки зрения масштабов здания.
Филиал американского музея Соломона Гуггенхайма был открыт в испанском Бильбао в 1997 году. Славу музей снискал благодаря своим выставкам и внутреннему содержанию.
Филиал американского музея Соломона Гуггенхайма был открыт в испанском Бильбао в 1997 году. Славу музей снискал благодаря своим выставкам и внутреннему содержанию.
Выставки и экспозиции Ханойского музея посвящены боевому пути Вооруженных сил Вьетнама. Здесь представлены образцы советской, китайской, а также американской и французской военной техники и оружия.
Выставки и экспозиции Ханойского музея посвящены боевому пути Вооруженных сил Вьетнама. Здесь представлены образцы советской, китайской, а также американской и французской военной техники и оружия.
Музей Будущего в Дубае посвящен инновационным и футуристическим идеям. Здание в форме тора с окнами в виде поэмы о будущем, написанной Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Дубая, основан Дубайским фондом будущего.
Музей Будущего в Дубае посвящен инновационным и футуристическим идеям. Здание в форме тора с окнами в виде поэмы о будущем, написанной Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Дубая, основан Дубайским фондом будущего.
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку – это комплекс с огромной площадью, спроектированный иракско-британским архитектором Захой Хадид и известный своей характерной архитектурой и плавным изогнутым стилем без острых углов.
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку – это комплекс с огромной площадью, спроектированный иракско-британским архитектором Захой Хадид и известный своей характерной архитектурой и плавным изогнутым стилем без острых углов.
Музей современного искусства Zeitz MOCAA – это крупнейший в мире музей современного африканского искусства. Он разместился в здании бывшего зернохранилища, построенном в 20-е годы прошлого столетия.
Музей современного искусства Zeitz MOCAA – это крупнейший в мире музей современного африканского искусства. Он разместился в здании бывшего зернохранилища, построенном в 20-е годы прошлого столетия.
Музей науки в Рио-де-Жанейро был спроектирован испанским неофутуристическим архитектором Сантьяго Калатравой. Он построен близ набережной у пирса Мауа в Бразилии.
Музей науки в Рио-де-Жанейро был спроектирован испанским неофутуристическим архитектором Сантьяго Калатравой. Он построен близ набережной у пирса Мауа в Бразилии.
Музей Соумайя в Мексике, основан в 1994 году, с 2011 года находится в новом шестиэтажном здании.
Музей Соумайя в Мексике, основан в 1994 году, с 2011 года находится в новом шестиэтажном здании.
Холонский музей дизайна – это первый музей в Израиле, который посвящен дизайну. Он зарекомендовал себя как один из ведущих мировых музеев современной культуры.
Холонский музей дизайна – это первый музей в Израиле, который посвящен дизайну. Он зарекомендовал себя как один из ведущих мировых музеев современной культуры.