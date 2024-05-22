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Авиакомпания Red Wings с июня начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми

Авиакомпания Red Wings с июня начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми

Sputnik Грузия

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и субботам 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings с 13 июня приступает к осуществлению прямых рейсов из аэропорта Пулково по маршруту Санкт-Петербург – Батуми – Санкт-Петербург, сообщили в администрации аэропорта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Полеты будут выполняться с 13 июня по 26 октября 2024 года дважды в неделю: по четвергам и субботам. Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Батуми возобновляется впервые с 2019 года. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 15:05, прибытие – в 20:25. Вылет из Батуми – в 21:25, прибытие в Санкт-Петербург – в 01:00. Перелеты будут выполняться на ближнемагистральном лайнере SSJ-100. Авиакомпания Red Wings также из аэропорта Пулково летает и в другие города Грузии: Тбилиси и Кутаиси. В середине мая 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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