https://sputnik-georgia.ru/20240522/aviakompaniya-somon-air-nachala-polety-iz-dushanbe-v-tbilisi-288047720.html

Авиакомпания Somon Air начала полеты из Душанбе в Тбилиси

Авиакомпания Somon Air начала полеты из Душанбе в Тбилиси

Sputnik Грузия

Sоmon Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в 25 стран 22.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air совершила первый регулярный рейс из Душанбе в международный аэропорт Тбилиси. Авиакомпания будет летать на самолетах B737-800 и B737-900. Sоmon Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в 25 стран. Это единственный перевозчик Таджикистана, осуществляющий полеты. Согласно данным TAV Georgia, за четыре месяца 2024 года Тбилисский международный аэропорт обслужил до 1,3 миллиона пассажиров. Что касается статистики, лишь за апрель текущего года пассажиропоток в аэропорту Тбилиси вырос на 39%, обслужив 364,4 тысячи пассажиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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