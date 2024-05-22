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Авиакомпания Somon Air начала полеты из Душанбе в Тбилиси
Авиакомпания Somon Air начала полеты из Душанбе в Тбилиси
Sputnik Грузия
Sоmon Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в 25 стран 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T20:02+0400
2024-05-22T20:02+0400
2024-05-22T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air совершила первый регулярный рейс из Душанбе в международный аэропорт Тбилиси. Авиакомпания будет летать на самолетах B737-800 и B737-900. Sоmon Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в 25 стран. Это единственный перевозчик Таджикистана, осуществляющий полеты. Согласно данным TAV Georgia, за четыре месяца 2024 года Тбилисский международный аэропорт обслужил до 1,3 миллиона пассажиров. Что касается статистики, лишь за апрель текущего года пассажиропоток в аэропорту Тбилиси вырос на 39%, обслужив 364,4 тысячи пассажиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение в грузии, авиасообщение, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, таджикистан, грузия, новости, общество, тбилиси, экономика, туризм, туризм в грузии
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Авиакомпания Somon Air начала полеты из Душанбе в Тбилиси
Sоmon Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в 25 стран
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air совершила первый регулярный рейс из Душанбе в международный аэропорт Тбилиси.
В период летней навигации рейсы по направлению Душанбе-Тбилиси будут выполняться два раза в неделю, каждый понедельник и среду. Из Тбилиси самолет будет вылетать в 12:40 по местному времени.
Авиакомпания будет летать на самолетах B737-800 и B737-900. Sоmon Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в 25 стран. Это единственный перевозчик Таджикистана, осуществляющий полеты.
Согласно данным TAV Georgia, за четыре месяца 2024 года Тбилисский международный аэропорт обслужил до 1,3 миллиона пассажиров.
Что касается статистики, лишь за апрель текущего года пассажиропоток в аэропорту Тбилиси вырос на 39%, обслужив 364,4 тысячи пассажиров.