https://sputnik-georgia.ru/20240522/chto-budet-s-kursom-lari-288049380.html

Что будет с курсом лари?

Что будет с курсом лари?

Sputnik Грузия

При принятии решения о ставке рефинансирования одним из важных факторов являются геополитические риски, заявил эксперт 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T19:04+0400

2024-05-22T19:04+0400

2024-05-22T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Курс лари по отношению к доллару США сохранится на уровне 2,7-2,8 GEL/$1, хотя возможны колебания, считает аналитик Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе. После резкого падения лари на прошлой неделе до отметки 2,7585 GEL/$1, что было вызвано ажитированным спросом, уже к середине недели курс стабилизировался и достиг отметки 2,7259 GEL/$1. По его словам, при принятии решения о ставке рефинансирования одним из важных факторов являются геополитические риски. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует Нацбанк Грузии, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется вокруг него. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, новости