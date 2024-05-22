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Что будет с курсом лари?
Что будет с курсом лари?
Sputnik Грузия
При принятии решения о ставке рефинансирования одним из важных факторов являются геополитические риски, заявил эксперт 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T19:04+0400
2024-05-22T19:04+0400
2024-05-22T20:19+0400
колебание курса лари
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Курс лари по отношению к доллару США сохранится на уровне 2,7-2,8 GEL/$1, хотя возможны колебания, считает аналитик Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе. После резкого падения лари на прошлой неделе до отметки 2,7585 GEL/$1, что было вызвано ажитированным спросом, уже к середине недели курс стабилизировался и достиг отметки 2,7259 GEL/$1. По его словам, при принятии решения о ставке рефинансирования одним из важных факторов являются геополитические риски. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует Нацбанк Грузии, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется вокруг него. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, новости
колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, новости
Что будет с курсом лари?
19:04 22.05.2024 (обновлено: 20:19 22.05.2024)
При принятии решения о ставке рефинансирования одним из важных факторов являются геополитические риски, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Курс лари по отношению к доллару США сохранится на уровне 2,7-2,8 GEL/$1, хотя возможны колебания, считает аналитик Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе.
После резкого падения лари на прошлой неделе до отметки 2,7585 GEL/$1, что было вызвано ажитированным спросом, уже к середине недели курс стабилизировался и достиг отметки 2,7259 GEL/$1.
"В течение года возможны небольшие колебания, однако курс лари по отношению к доллару США сохранится в пределах 2,7-2,8 GEL/$1. С этой стороны не будет никакого давления на инфляцию. Это основная причина, по которой Нацбанк смягчил монетарную политику", – заявил Кавтарадзе.
По его словам, при принятии решения о ставке рефинансирования одним из важных факторов являются геополитические риски.
"В текущий период, когда годовая инфляция выросла до 1,5%, это произошло за счет нефтепродуктовой составляющей. В мировом масштабе произошел небольшой рост, и это передалось нам в виде инфляции импорта. Однако, согласно текущему базовому прогнозу, ожидается, что инфляция импорта не увеличится до такой степени, что она повлияет на общую инфляцию", – сказал Кавтарадзе.
В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует Нацбанк Грузии, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется вокруг него.