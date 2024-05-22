https://sputnik-georgia.ru/20240522/gol-kvaratskheliya-v-vorota-fiorentiny-bolelschiki-nazvali-luchshim-golom-maya-288044790.html

Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая

Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая

Sputnik Грузия

На счету Кварацхелия в составе неаполитанцев в этом сезоне 11 голов и шесть результативных передач 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Гол грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия, забитый со штрафного в ворота "Фиорентины" 17 мая, заслужил награду "Гол месяца", которую вручают по итогам голосования болельщиков Серии А. На счету Кварацхелия в составе неаполитанцев в этом сезоне 11 голов и шесть результативных передач. Штрафной в исполнении Кварацхелия в игре 37-го тура чемпионата Италии спас "Наполи" от проигрыша "Фиорентине". Игра завершилась со счетом 2:2. "Наполи" с 52 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне гол Кварацхелия в ворота "Аталанты" вначале был признан лучшим голом марта, а затем и всего сезона Серии А. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия, футбол