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Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая
Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая
Sputnik Грузия
На счету Кварацхелия в составе неаполитанцев в этом сезоне 11 голов и шесть результативных передач 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Гол грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия, забитый со штрафного в ворота "Фиорентины" 17 мая, заслужил награду "Гол месяца", которую вручают по итогам голосования болельщиков Серии А. На счету Кварацхелия в составе неаполитанцев в этом сезоне 11 голов и шесть результативных передач. Штрафной в исполнении Кварацхелия в игре 37-го тура чемпионата Италии спас "Наполи" от проигрыша "Фиорентине". Игра завершилась со счетом 2:2. "Наполи" с 52 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне гол Кварацхелия в ворота "Аталанты" вначале был признан лучшим голом марта, а затем и всего сезона Серии А. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая
16:37 22.05.2024 (обновлено: 16:49 22.05.2024)
На счету Кварацхелия в составе неаполитанцев в этом сезоне 11 голов и шесть результативных передач
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Гол грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия, забитый со штрафного в ворота "Фиорентины" 17 мая, заслужил награду "Гол месяца", которую вручают по итогам голосования болельщиков Серии А.
На счету Кварацхелия в составе неаполитанцев в этом сезоне 11 голов и шесть результативных передач.
"Потрясающий удар со штрафного позволил Хвиче Кварацхелия обогнать в голосовании великолепный гол Тиджани Рейндерса (нидерландский полузащитник "Милана" – прим. ред.) из-за пределов штрафной в матче с "Кальяри", – говорится в сообщении на официальном сайте Серии А.
Штрафной в исполнении Кварацхелия в игре 37-го тура чемпионата Италии спас "Наполи" от проигрыша "Фиорентине". Игра завершилась со счетом 2:2. "Наполи" с 52 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.
В прошлом сезоне гол Кварацхелия в ворота "Аталанты" вначале был признан лучшим голом марта, а затем и всего сезона Серии А.