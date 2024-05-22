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Грузия готовится ко Дню независимости - планы на 26 мая
Грузия готовится ко Дню независимости - планы на 26 мая
Sputnik Грузия
На площади Свободы собирают сцену и идет монтаж других конструкций 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T22:29+0400
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тбилиси
день независимости грузии
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости пройдут как в Тбилиси, так и в регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства. С утра состоится торжественная церемония принятия военной присяги новобранцами.В течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные, а также мероприятия для детей. Традиционно пройдут выставки военной техники, выставки-продажи местной продукции, будут обустроены объекты питания. Запланированы театральные представления и выступления национальных ансамблей. В 17:10 прозвучит гимн. Именно в это время 26 мая 1918 года в резиденции императорского наместника царской России на Кавказе был принят Акт о независимости Грузии. Сегодня по адресу проспект Руставели, 6, находится Дворец учащейся молодежи. В конце дня пройдут концерты. В центре Тбилиси уже несколько дней как введены ограничения для транспорта. На площади Свободы собирают сцену и идет монтаж других конструкций. Первая Демократическая Республика Грузии просуществовала два с половиной года. В результате вторжения большевиков и советизации Грузии весной 1921 года Грузинская демократическая республика была ликвидирована, на ее территории была установлена советская власть.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, дворец учащейся молодежи, тбилиси, день независимости грузии
грузия, новости, дворец учащейся молодежи, тбилиси, день независимости грузии
Грузия готовится ко Дню независимости - планы на 26 мая
На площади Свободы собирают сцену и идет монтаж других конструкций
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости пройдут как в Тбилиси, так и в регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
С утра состоится торжественная церемония принятия военной присяги новобранцами.
В течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные, а также мероприятия для детей. Традиционно пройдут выставки военной техники, выставки-продажи местной продукции, будут обустроены объекты питания. Запланированы театральные представления и выступления национальных ансамблей.
В 17:10 прозвучит гимн. Именно в это время 26 мая 1918 года в резиденции императорского наместника царской России на Кавказе был принят Акт о независимости Грузии. Сегодня по адресу проспект Руставели, 6, находится Дворец учащейся молодежи.
В конце дня пройдут концерты.
В центре Тбилиси уже несколько дней как введены ограничения для транспорта. На площади Свободы собирают сцену и идет монтаж других конструкций.
Первая Демократическая Республика Грузии просуществовала два с половиной года. В результате вторжения большевиков и советизации Грузии весной 1921 года Грузинская демократическая республика была ликвидирована, на ее территории была установлена советская власть.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.