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Грузия получит первый транш на проект прокладки электрокабеля через Черное море
Грузия получит первый транш на проект прокладки электрокабеля через Черное море
Sputnik Грузия
Первый этап программы ESPIRE направлен на определение подходящего коридора для проекта Черноморского подводного кабеля 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансирование первого этапа программы ESPIRE по укреплению энергетической безопасности Грузии в размере 35 миллионов долларов США, которая предполагает осуществление проекта прокладки подводного электрокабеля через Черное море. Программа ESPIRE предназначена для поддержки этапов подготовки проекта Черноморского подводного кабеля, целью которого является развитие параллельных подводных кабельных линий электропередачи и оптоволокна через Черное море с пунктами назначения в Грузии и Румынии.По его словам, первый этап программы ESPIRE направлен на определение подходящего коридора для проекта Черноморского подводного кабеля (BSSC) и поддержку дальнейших подготовительных работ, таких как исследование дна, включая геофизические и геотехнические исследования. Программа ESPIRE в целом состоит из трех этапов с потенциальным пакетом финансирования в размере 500 миллионов долларов США, целью которого является улучшение институционального потенциала Грузии для развития проекта подводного черноморского кабеля, укрепления системы передачи электроэнергии и установление прямой энергетической связи между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой. Следующие этапы программы предполагают финансирование строительства самого подводного кабеля вместе с другими финансовыми институтами. Проект Черноморского энергокабеля Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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энергетика грузии, энергетика, экономика, грузия, новости, сша, европа, черное море, всемирный банк
энергетика грузии, энергетика, экономика, грузия, новости, сша, европа, черное море, всемирный банк
Грузия получит первый транш на проект прокладки электрокабеля через Черное море
16:48 22.05.2024 (обновлено: 17:31 22.05.2024)
Первый этап программы ESPIRE направлен на определение подходящего коридора для проекта Черноморского подводного кабеля
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансирование первого этапа программы ESPIRE по укреплению энергетической безопасности Грузии в размере 35 миллионов долларов США, которая предполагает осуществление проекта прокладки подводного электрокабеля через Черное море.
Программа ESPIRE предназначена для поддержки этапов подготовки проекта Черноморского подводного кабеля, целью которого является развитие параллельных подводных кабельных линий электропередачи и оптоволокна через Черное море с пунктами назначения в Грузии и Румынии.
"Программа ESPIRE может сыграть ведущую роль в реализации одной из самых стратегических и амбициозных инициатив в области энергетики и цифровых коммуникаций в регионе. Проект Черноморского подводного кабеля потенциально может стать преобразующим связующим звеном между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой, что поможет странам вокруг Черного моря повысить энергетическую безопасность и развивать возобновляемые источники энергии, а также увеличить объем прямых цифровых технологий", – заявил региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Роланд Прайс.
По его словам, первый этап программы ESPIRE направлен на определение подходящего коридора для проекта Черноморского подводного кабеля (BSSC) и поддержку дальнейших подготовительных работ, таких как исследование дна, включая геофизические и геотехнические исследования.
Программа ESPIRE в целом состоит из трех этапов с потенциальным пакетом финансирования в размере 500 миллионов долларов США, целью которого является улучшение институционального потенциала Грузии для развития проекта подводного черноморского кабеля, укрепления системы передачи электроэнергии и установление прямой энергетической связи между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой.
Следующие этапы программы предполагают финансирование строительства самого подводного кабеля вместе с другими финансовыми институтами.
Проект Черноморского энергокабеля
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.