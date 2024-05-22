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Импорт авиатоплива в Грузию вырос – новые данные

Импорт авиатоплива в Грузию вырос – новые данные

Sputnik Грузия

В апреле на 31,3% вырос импорт в Грузию смазочных материалов и составил 2,39 тысячи тонн 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T10:52+0400

2024-05-22T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Импорт авиационного керосина в Грузию в апреле 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 10,9 тысячи тонн, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. Лидером среди стран-поставщиков авиационного керосина в Грузию является Греция. В прошлом месяце из этой страны было импортировано 5,4 тысячи тонн, что составляет 49,5% от общего показателя импорта. По информации Союза импортеров нефтепродуктов, в апреле на 31,3% вырос импорт в Грузию смазочных материалов и составил 2,39 тысячи тонн. Больше всего смазочных материалов завезли из Турции – 0,68 тысячи тонн, что составляет 28,5% от общего показателя импорта. За Турцией следуют Азербайджан (0,45 тысячи тонн, 18,8%), Иран (0,27 тысячи тонн, 11,3% от общего импорта), Германия (0,24 тысячи тон, 10%), а также другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, греция, статистика, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии