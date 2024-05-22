Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240522/ischenko-obvineniya-mus-protiv-izrailya-mobilizatsiya-na-ukraine-i-novye-rakety-dlya-vsu-288042845.html
Ищенко: обвинения МУС против Израиля, мобилизация на Украине и новые ракеты для ВСУ
Ищенко: обвинения МУС против Израиля, мобилизация на Украине и новые ракеты для ВСУ
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T14:42+0400
2024-05-22T14:42+0400
мультимедиа
видео
в мире
израиль
украина
киев
мус
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/16/288042551_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_aabb988cdfcb250771993ccc02ef8f59.jpg
Почему не стоит уделять много внимания сообщениям об опустевших украинских городах? Для чего на самом деле Киев требует от Запада еще больше дальнобойных ракет? Что изменится после смерти президента Ирана? Почему Китай открыто обвинил США в начале украинского конфликта? Зачем МУС начал расследование против Израиля? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
израиль
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/16/288042551_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_fbe3f40ffb3a3ee260a17c490768174e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, в мире, израиль, украина, киев, мус, видео
мультимедиа, видео, в мире, израиль, украина, киев, мус, видео

Ищенко: обвинения МУС против Израиля, мобилизация на Украине и новые ракеты для ВСУ

14:42 22.05.2024
© video: Sputnik
Подписаться
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему не стоит уделять много внимания сообщениям об опустевших украинских городах? Для чего на самом деле Киев требует от Запада еще больше дальнобойных ракет?
Что изменится после смерти президента Ирана? Почему Китай открыто обвинил США в начале украинского конфликта? Зачем МУС начал расследование против Израиля?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0