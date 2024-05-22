https://sputnik-georgia.ru/20240522/ischenko-obvineniya-mus-protiv-izrailya-mobilizatsiya-na-ukraine-i-novye-rakety-dlya-vsu-288042845.html

Ищенко: обвинения МУС против Израиля, мобилизация на Украине и новые ракеты для ВСУ

Ищенко: обвинения МУС против Израиля, мобилизация на Украине и новые ракеты для ВСУ

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T14:42+0400

2024-05-22T14:42+0400

2024-05-22T14:42+0400

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Почему не стоит уделять много внимания сообщениям об опустевших украинских городах? Для чего на самом деле Киев требует от Запада еще больше дальнобойных ракет? Что изменится после смерти президента Ирана? Почему Китай открыто обвинил США в начале украинского конфликта? Зачем МУС начал расследование против Израиля? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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мультимедиа, видео, в мире, израиль, украина, киев, мус, видео