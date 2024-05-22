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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2024 года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 836,8 млн долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за четыре месяца 2024 года составила 12,7%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 47,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 37 тысяч тонн натурального виноградного вина, 23,2 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 11 тысяч тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 10,8 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 78,6 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 358,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 239,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 43 тысяч тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, а также прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки – более 30 тысяч тонн, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2024 года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 836,8 млн долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за четыре месяца 2024 года составила 12,7%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-апрель 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
230,4
1,9
Импорт
606,4
-2,7
Всего
836,8
-1,5
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 47,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 37 тысяч тонн натурального виноградного вина, 23,2 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 11 тысяч тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 10,8 тысячи тонн спиртных напитков.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
99,6
90,1
Спиртные напитки
40,8
154,7
Минеральные воды
25,9
16,0
Лимонад
19,7
15,6
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
7,2
220,3
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 78,6 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 358,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 239,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 43 тысяч тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, а также прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки – более 30 тысяч тонн, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
183,8
-13,5
Газ
94,4
17,4
Пшеница и меслин
19,1
37,3
Изделия из стали
18,4
58,5
Стеклянные емкости
16,4
9,6
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.