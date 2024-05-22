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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T09:01+0400
2024-05-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2024 года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 836,8 млн долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за четыре месяца 2024 года составила 12,7%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 47,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 37 тысяч тонн натурального виноградного вина, 23,2 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 11 тысяч тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 10,8 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 78,6 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 358,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 239,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 43 тысяч тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, а также прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки – более 30 тысяч тонн, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 22.05.2024
© photo: Sputnik / StringerСитуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе
Ситуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2024 года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 836,8 млн долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за четыре месяца 2024 года составила 12,7%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-апрель 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

230,4

1,9

Импорт

606,4

-2,7

Всего

836,8

-1,5

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 47,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 37 тысяч тонн натурального виноградного вина, 23,2 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 11 тысяч тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 10,8 тысячи тонн спиртных напитков.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

99,6

90,1

Спиртные напитки

40,8

154,7

Минеральные воды

25,9

16,0

Лимонад

19,7

15,6

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные

7,2

220,3

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 78,6 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 358,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 239,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 43 тысяч тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей, а также прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки – более 30 тысяч тонн, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

183,8

-13,5

Газ

94,4

17,4

Пшеница и меслин

19,1

37,3

Изделия из стали

18,4

58,5

Стеклянные емкости

16,4

9,6

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
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