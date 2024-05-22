https://sputnik-georgia.ru/20240522/natsionalnyy-bank-gruzii-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-strany-288044402.html

Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны

Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны

Sputnik Грузия

Согласно первоначальному прогнозу регулятора, Грузию ожидал рост экономики на уровне 5% 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T16:33+0400

2024-05-22T16:33+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. По прогнозу Национального банка Грузии, экономика страны в 2024 году вырастет до 5,6%, что на 0,6 процентных пункта выше предыдущего прогноза. Согласно первоначальному прогнозу, Национальный банк Грузии ожидал рост экономики на уровне 5%. В то же время Нацбанк отмечает возросшую неопределенность и отмечает, что выросли незначительно инфляционные ожидания, как и инфляционные риски, исходящие из внутренних и геополитических факторов. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется вокруг него. Всемирный банк ожидает рост экономики Грузии на уровне 5,2%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, такого же мнения придерживаются и аналитики TBC Capital. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, всемирный банк, грузия, новости, национальный банк грузии