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Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны
Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны
Sputnik Грузия
Согласно первоначальному прогнозу регулятора, Грузию ожидал рост экономики на уровне 5% 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T16:33+0400
2024-05-22T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. По прогнозу Национального банка Грузии, экономика страны в 2024 году вырастет до 5,6%, что на 0,6 процентных пункта выше предыдущего прогноза. Согласно первоначальному прогнозу, Национальный банк Грузии ожидал рост экономики на уровне 5%. В то же время Нацбанк отмечает возросшую неопределенность и отмечает, что выросли незначительно инфляционные ожидания, как и инфляционные риски, исходящие из внутренних и геополитических факторов. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется вокруг него. Всемирный банк ожидает рост экономики Грузии на уровне 5,2%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, такого же мнения придерживаются и аналитики TBC Capital. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, всемирный банк, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, всемирный банк, грузия, новости, национальный банк грузии
Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны
16:33 22.05.2024 (обновлено: 16:46 22.05.2024)
Согласно первоначальному прогнозу регулятора, Грузию ожидал рост экономики на уровне 5%
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. По прогнозу Национального банка Грузии, экономика страны в 2024 году вырастет до 5,6%, что на 0,6 процентных пункта выше предыдущего прогноза.
Согласно первоначальному прогнозу, Национальный банк Грузии ожидал рост экономики на уровне 5%.
"Отставание экономической активности от допандемийного тренда полностью ликвидировано. Внутренний спрос выше ожидаемого, который частично стимулирует выросшая кредитная активность, содержит инфляционные риски. Но по базовому сценарию ожидается, что экономическая активность стабилизируется вокруг потенциального уровня и вырастет на 5,6% за год", – говорится в сообщении.
В то же время Нацбанк отмечает возросшую неопределенность и отмечает, что выросли незначительно инфляционные ожидания, как и инфляционные риски, исходящие из внутренних и геополитических факторов.
В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется вокруг него.
Всемирный банк ожидает рост экономики Грузии на уровне 5,2%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, такого же мнения придерживаются и аналитики TBC Capital.