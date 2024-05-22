https://sputnik-georgia.ru/20240522/politicheski-motivirovano----gruzinskaya-mechta-dala-otsenku-zayavleniyu-venetsianskoy-komissii-288036247.html

Политически мотивировано – "Грузинская мечта" дала оценку заявлению Венецианской комиссии

Политически мотивировано – "Грузинская мечта" дала оценку заявлению Венецианской комиссии

Sputnik Грузия

Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы рекомендовал Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T11:31+0400

2024-05-22T11:31+0400

2024-05-22T14:05+0400

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гурам мачарашвили

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венецианская комиссия

совет европы

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", принятому парламентом Грузии в трех чтениях, политически мотивировано и не имеет правовых замечаний – так документ оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения, приняв законопроект в трех чтениях, несмотря на призывы президента ПАСЕ и генсека Совета Европы. По словам депутата большинства Ираклия Кадагишвили, видно, что политических мотивов в этом выводе больше, чем правовых. В правящей партии считают, что заключение Венецианской комиссии служит усилению политических беспорядков и протеста внутри страны. По ее словам, предложение правящей партии отточить содержание статей законопроекта все еще в силе, но пока от партнеров не поступало конкретных предложений. По словам исполнительного секретаря партии "Сила народа" Гурама Мачарашвили, Комиссия в своем заключении описала политический процесс в Грузии, что никак не входит в ее компетенцию. Определенные силы вынудили даже Венецианскую комиссию сказать, что прозрачность – это, оказывается, плохо, подчеркнул Мачарашвили. Европейская Комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия, была создана 18 государствами-членами Совета Европы вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Основной задачей Комиссии является предоставление конституционной и правовой помощи, в основном государствам, которые участвуют в ее деятельности. Комиссия предоставляет заключения по запросу не только государств, но и уставных органов Совета Европы и международных организаций, участвующих в ее работе. Помимо заключений, Комиссия также готовит общие доклады по следующим основным направлениям: функционирование демократических институтов и защита основных прав; выборы, референдумы и политические партии, конституционное правосудие.Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, ираклий кадагишвили, венецианская комиссия, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах