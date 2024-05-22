https://sputnik-georgia.ru/20240522/politicheski-motivirovano----gruzinskaya-mechta-dala-otsenku-zayavleniyu-venetsianskoy-komissii-288036247.html
Политически мотивировано – "Грузинская мечта" дала оценку заявлению Венецианской комиссии
Политически мотивировано – "Грузинская мечта" дала оценку заявлению Венецианской комиссии
Sputnik Грузия
Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы рекомендовал Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T11:31+0400
2024-05-22T11:31+0400
2024-05-22T14:05+0400
грузия
политика
новости
гурам мачарашвили
ираклий кадагишвили
венецианская комиссия
совет европы
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24352/58/243525845_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_c5a47ccc0bf80bbe281fada5a3ac0054.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", принятому парламентом Грузии в трех чтениях, политически мотивировано и не имеет правовых замечаний – так документ оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения, приняв законопроект в трех чтениях, несмотря на призывы президента ПАСЕ и генсека Совета Европы. По словам депутата большинства Ираклия Кадагишвили, видно, что политических мотивов в этом выводе больше, чем правовых. В правящей партии считают, что заключение Венецианской комиссии служит усилению политических беспорядков и протеста внутри страны. По ее словам, предложение правящей партии отточить содержание статей законопроекта все еще в силе, но пока от партнеров не поступало конкретных предложений. По словам исполнительного секретаря партии "Сила народа" Гурама Мачарашвили, Комиссия в своем заключении описала политический процесс в Грузии, что никак не входит в ее компетенцию. Определенные силы вынудили даже Венецианскую комиссию сказать, что прозрачность – это, оказывается, плохо, подчеркнул Мачарашвили. Европейская Комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия, была создана 18 государствами-членами Совета Европы вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Основной задачей Комиссии является предоставление конституционной и правовой помощи, в основном государствам, которые участвуют в ее деятельности. Комиссия предоставляет заключения по запросу не только государств, но и уставных органов Совета Европы и международных организаций, участвующих в ее работе. Помимо заключений, Комиссия также готовит общие доклады по следующим основным направлениям: функционирование демократических институтов и защита основных прав; выборы, референдумы и политические партии, конституционное правосудие.Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24352/58/243525845_756:191:3233:2048_1920x0_80_0_0_4a1cc8cf82741c7436b0ea53010b1105.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, ираклий кадагишвили, венецианская комиссия, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, ираклий кадагишвили, венецианская комиссия, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Политически мотивировано – "Грузинская мечта" дала оценку заявлению Венецианской комиссии
11:31 22.05.2024 (обновлено: 14:05 22.05.2024)
Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы рекомендовал Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", принятому парламентом Грузии в трех чтениях, политически мотивировано и не имеет правовых замечаний – так документ оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения, приняв законопроект в трех чтениях, несмотря на призывы президента ПАСЕ и генсека Совета Европы.
По словам депутата большинства Ираклия Кадагишвили, видно, что политических мотивов в этом выводе больше, чем правовых.
"Есть ряд фактических искажений – я даже не могу назвать это неточностью. Поэтому получается, что это часть оркестрированной политической позиции", – сказал Кадагишвили.
В правящей партии считают, что заключение Венецианской комиссии служит усилению политических беспорядков и протеста внутри страны.
"К сожалению, как мы и ожидали, заключение Венецианской комиссии служит скорее усилению заряда беспорядков внутри страны, чем предоставлению содержательных комментариев, связанных с этим законом", – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.
По ее словам, предложение правящей партии отточить содержание статей законопроекта все еще в силе, но пока от партнеров не поступало конкретных предложений.
По словам исполнительного секретаря партии "Сила народа" Гурама Мачарашвили, Комиссия в своем заключении описала политический процесс в Грузии, что никак не входит в ее компетенцию.
Определенные силы вынудили даже Венецианскую комиссию сказать, что прозрачность – это, оказывается, плохо, подчеркнул Мачарашвили.
"В конце комиссия должны была написать "Нет российскому закону", содержание в целом было именно такое. Кроме правовых нот, был описан весь политический процесс, который совершенно находится за пределами компетенции Венецианской комиссии", – сказал Мачарашвили.
Европейская Комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия, была создана 18 государствами-членами Совета Европы вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году.
Основной задачей Комиссии является предоставление конституционной и правовой помощи, в основном государствам, которые участвуют в ее деятельности. Комиссия предоставляет заключения по запросу не только государств, но и уставных органов Совета Европы и международных организаций, участвующих в ее работе. Помимо заключений, Комиссия также готовит общие доклады по следующим основным направлениям: функционирование демократических институтов и защита основных прав; выборы, референдумы и политические партии, конституционное правосудие.
Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.