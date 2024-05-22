https://sputnik-georgia.ru/20240522/premer-gruzii-otpravilsya-v-iran-na-pokhorony-288051132.html
Премьер Грузии отправился в Иран на похороны
Премьер Грузии отправился в Иран на похороны
Sputnik Грузия
Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая, когда возвращался из Азербайджана 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T21:34+0400
2024-05-22T21:34+0400
2024-05-22T21:34+0400
новости
грузия
политика
иран
тбилиси
азербайджан
ираклий кобахидзе
илья дарчиашвили
али хаменеи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/16/288050958_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d0d78d382a906e9bbcfc88a4dd1fc783.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили посетили Иран, где присутствовали на церемонии похорон президента страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и других представителей власти, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Ранее в среду Кобахидзе посетил посольство Ирана в Тбилиси и оставил запись в книге соболезнований. Вертолет, на борту которого находились президент, министр иностранных дел и другие члены делегации Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая. Делегация возвращалась из Азербайджана, где участвовала в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и ввода в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и один сотрудник охраны.Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета был жив еще несколько часов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
тбилиси
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/16/288050958_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_40e33f973d1d555549b3658596f37ba5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, иран, тбилиси, азербайджан, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, али хаменеи
новости, грузия, политика, иран, тбилиси, азербайджан, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, али хаменеи
Премьер Грузии отправился в Иран на похороны
Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая, когда возвращался из Азербайджана
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили посетили Иран, где присутствовали на церемонии похорон президента страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и других представителей власти, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Ранее в среду Кобахидзе посетил посольство Ирана в Тбилиси и оставил запись в книге соболезнований.
Вертолет, на борту которого находились президент, министр иностранных дел и другие члены делегации Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая. Делегация возвращалась из Азербайджана, где участвовала в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и ввода в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и один сотрудник охраны.
Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета был жив еще несколько часов. Об этом сообщило РИА Новости
со ссылкой на агентство IRNA.
В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.