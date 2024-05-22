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Премьер Грузии отправился в Иран на похороны

Премьер Грузии отправился в Иран на похороны

Sputnik Грузия

Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая, когда возвращался из Азербайджана 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T21:34+0400

2024-05-22T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили посетили Иран, где присутствовали на церемонии похорон президента страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и других представителей власти, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Ранее в среду Кобахидзе посетил посольство Ирана в Тбилиси и оставил запись в книге соболезнований. Вертолет, на борту которого находились президент, министр иностранных дел и другие члены делегации Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая. Делегация возвращалась из Азербайджана, где участвовала в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и ввода в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и один сотрудник охраны.Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета был жив еще несколько часов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, иран, тбилиси, азербайджан, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, али хаменеи