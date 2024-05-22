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Премьер Грузии посетил посольство Ирана и выразил соболезнования

Премьер Грузии посетил посольство Ирана и выразил соболезнования

Sputnik Грузия

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T14:25+0400

2024-05-22T14:25+0400

2024-05-22T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и других сопровождающих их лиц в результате авиакатастрофы, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Премьер Грузии лично выразил соболезнования послу Ирана Махмуду Адибу и сочувствие иранскому народу. Вертолет, на борту которого находились президент, министр иностранных дел и другие члены делегации Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая. Делегация возвращалась из Азербайджана, где участвовала в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и ввода в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и один сотрудник охраны. Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета был жив еще несколько часов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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