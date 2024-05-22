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Сколько мяса произвели бойни Грузии – новая статистика

Сколько мяса произвели бойни Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В первом квартале текущего года в Грузии действовало 228 единиц холодильных хозяйств 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T18:00+0400

2024-05-22T18:00+0400

2024-05-22T18:00+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Бойни Грузии в первом квартале 2024 года произвели 14,1 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы), говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Из общего объема произведенной продукции 30,9% пришлось на мясо крупного рогатого скота, 42,2% – птицы, 28,2% – свинины, а 0,6% – баранины и козлятины. В январе-марте текущего года в Грузии действовал 121 пункт убоя скота и птицы. Согласно результатам исследования, за этот период на бойнях было забито 100,1 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 36,8%, свиньи – 56,1%, овцы и козы – 4%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 3%. Кроме того, количество птицы, забитой на бойнях, за отчетный период составило почти 3 миллиона штук. За отчетный период были обслужены 10,1 тысячи человек, 37,6% из которых были представлены в виде домашних хозяйств. Среднемесячная численность работников скотобоен составляла 1 061 человек. Средняя стоимость одной услуги по убою скота составляет: крупного рогатого скота – 36,5 лари, овец или коз – 15,8 лари, свиней – 30,7 лари. Сколько в стране холодильников В первом квартале текущего года в стране действовало 228 единиц холодильных хозяйств, большая часть которых (62,7%) расположена в регионе Шида Картли. За отчетный период холодильными хозяйствами воспользовались 324 потребителя. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 980 единиц, а среднемесячная численность работающих в хозяйствах – более 1,3 тысячи человек. В январе-марте в холодильных камерах хранилось 89,7 тысячи тонн продукции, в том числе 40,8% – куриное мясо (включая замороженное), 16,7% – рыба, 16,1% – мясо и мясопродукты (включая полуфабрикаты), 14,8% – овощи и фрукты, а остальные продукты имели незначительную долю. Доход, полученный в виде услуг, составил 6 млн лари. Кроме того, холодильными хозяйствами реализовано 27,1 тысячи тонн продукции на сумму 125,6 млн лари, в том числе выручку в размере 4 миллионов лари получили за счет продажи куриного мяса, рыбы, овощей и фруктов за рубежом. По результатам исследования, среднесуточная загрузка камер (в процентах от общей емкости камер) в январе составила 56,6%, в феврале – 50,9%, в марте – 50,2%. Сколько в стране элеваторов В январе-марте в стране действовало 32 элеватора, большая часть которых расположена в регионах Квемо Картли (10 штук) и Самегрело-Земо Сванети (5 штук). За этот период элеваторами воспользовался 21 потребитель. Число производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 75 единиц, а среднемесячная численность работающих в элеваторах – 436 человек. В первом квартале в элеваторах хранилось 104,7 тысячи тонн продукции, 46,6% из которой составляла пшеница. Кроме того, 59,8% от общего объема размещенной продукции составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За этот период элеваторами реализовано 57,3 тысячи тонн продукции на сумму 63,2 млн лари, из которых 47,4% составила импортированная продукция. По результатам исследования, среднесуточная загрузка хранилищ в январе составила 57,9%, в феврале – 56,2%, в марте – 53,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"