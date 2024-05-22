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Застрелил жену и тещу – СМИ раскрыли детали убийства в Рустави
Застрелил жену и тещу – СМИ раскрыли детали убийства в Рустави
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T14:40+0400
2024-05-22T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Полиция задержала мужчину по обвинению в убийстве жены и тещи, когда они шли с ребенком в коляске по улице Думбадзе в городе Рустави близ Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи". Злоумышленник стрелял из огнестрельного оружия. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. На месте двойного убийства продолжаются следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, рустави
Застрелил жену и тещу – СМИ раскрыли детали убийства в Рустави
14:40 22.05.2024 (обновлено: 14:43 22.05.2024)
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Полиция задержала мужчину по обвинению в убийстве жены и тещи, когда они шли с ребенком в коляске по улице Думбадзе в городе Рустави близ Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Злоумышленник стрелял из огнестрельного оружия.
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
На месте двойного убийства продолжаются следственные мероприятия.