https://sputnik-georgia.ru/20240523/dtp-na-zapade-gruzii---reysovyy-mikroavtobus-vyletel-s-gornoy-trassy-288063978.html

ДТП на западе Грузии - рейсовый микроавтобус вылетел с горной трассы

ДТП на западе Грузии - рейсовый микроавтобус вылетел с горной трассы

Sputnik Грузия

Микроавтобус сошел с проезжей части в Амбролаурском районе высокогорного региона Рача 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Рачи в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев, микроавтобус сошел с проезжей части в Амбролаурском районе. Ведется следствие. На месте происшествия работают правоохранители. Пострадавшие были доставлены в клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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