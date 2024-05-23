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ДТП на западе Грузии - рейсовый микроавтобус вылетел с горной трассы
ДТП на западе Грузии - рейсовый микроавтобус вылетел с горной трассы
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Микроавтобус сошел с проезжей части в Амбролаурском районе высокогорного региона Рача 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Рачи в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев, микроавтобус сошел с проезжей части в Амбролаурском районе. Ведется следствие. На месте происшествия работают правоохранители. Пострадавшие были доставлены в клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, дтп, рача
грузия, происшествия, новости, дтп, рача
ДТП на западе Грузии - рейсовый микроавтобус вылетел с горной трассы
Микроавтобус сошел с проезжей части в Амбролаурском районе высокогорного региона Рача
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Рачи в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам очевидцев, микроавтобус сошел с проезжей части в Амбролаурском районе. Ведется следствие.
На месте происшествия работают правоохранители. Пострадавшие были доставлены в клинику.