https://sputnik-georgia.ru/20240523/eto-porazitelno-v-lyubom-kontekste---spiker-parlamenta-gruzii-ob-ugrozakh-premeru-288062109.html

Это поразительно в любом контексте – спикер парламента Грузии об угрозах премьеру

Это поразительно в любом контексте – спикер парламента Грузии об угрозах премьеру

Sputnik Грузия

Премьер заявил об угрозах со стороны еврокомиссара в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" во время телефонного разговора 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T19:31+0400

2024-05-23T19:31+0400

2024-05-23T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Поразительно приводить в качестве примера меры, которые могут предпринять западные политики в отношении Грузии после преодоления вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", попытку убийства президента Словакии в каком бы то ни было контексте, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об угрозах со стороны еврокомиссара в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" во время телефонного разговора. Вы же видели, что случилось с Фицо и вы должны быть осторожны, процитировал премьер слова еврокомиссара. Покушение на словацкого премьера, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. После чего Фицо вертолетом транспортировали в больницу. По данным МВД, нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – руководствовался политическими мотивами. Злоумышленник был задержан сразу на месте преступления. МВД Словакии допускает наличие сообщников у стрелявшего в Фицо. Скандальный законопроект Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, словакия