https://sputnik-georgia.ru/20240523/generalnyy-prokuror-gruzii-podal-v-otstavku-288054243.html

Генеральный прокурор Грузии подал в отставку

Генеральный прокурор Грузии подал в отставку

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья, об этот сказано в его обращении... 23.05.2024, Sputnik Грузия

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2024-05-23T10:55+0400

2024-05-23T12:42+0400

генеральная прокуратура грузии

ираклий шотадзе

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья, об этот сказано в его обращении, опубликованном ведомством. Ираклий Шотадзе был повторно избран на должность генерального прокурора Грузии в феврале 2020 года. Заявление об отставке уже подано в парламент. Как отметил Шотадзе, он уже около недели находится на лечении за границей, и процесс, вероятно, продлится несколько месяцев.Шотадзе отметил, что занимал должность Генпрокурора пять лет, а на государственной службе работал с 2005 года и гордится тем вкладом, который вместе с коллегами он внес в реформирование и развитие ведомства, борьбу с преступностью, изменение системы прокуратуры и политику уголовного правосудия. Отдельного упоминания, по его словам, заслуживают реформы, проводимые в борьбе с отдельными преступлениями, в частности специализации прокуроров и следователей. По словам Генпрокурора, сотрудники прокуратуры Грузии самоотверженно продолжат свою успешную деятельность для дальнейшего развития и укрепления ведомства, для укрепления верховенства закона в Грузии. Генеральный прокурор избирается квалифицированным большинством парламента Грузии сроком на 6 лет по представлению прокурорского совета.Чем известен Шотадзе?Ираклий Шотадзе, которому 41 год, проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности. Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры.В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора. Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре.В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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генеральная прокуратура грузии, ираклий шотадзе, новости, грузия