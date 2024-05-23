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Генеральный прокурор Грузии подал в отставку
Генеральный прокурор Грузии подал в отставку
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья, об этот сказано в его обращении... 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья, об этот сказано в его обращении, опубликованном ведомством. Ираклий Шотадзе был повторно избран на должность генерального прокурора Грузии в феврале 2020 года. Заявление об отставке уже подано в парламент. Как отметил Шотадзе, он уже около недели находится на лечении за границей, и процесс, вероятно, продлится несколько месяцев.Шотадзе отметил, что занимал должность Генпрокурора пять лет, а на государственной службе работал с 2005 года и гордится тем вкладом, который вместе с коллегами он внес в реформирование и развитие ведомства, борьбу с преступностью, изменение системы прокуратуры и политику уголовного правосудия. Отдельного упоминания, по его словам, заслуживают реформы, проводимые в борьбе с отдельными преступлениями, в частности специализации прокуроров и следователей. По словам Генпрокурора, сотрудники прокуратуры Грузии самоотверженно продолжат свою успешную деятельность для дальнейшего развития и укрепления ведомства, для укрепления верховенства закона в Грузии. Генеральный прокурор избирается квалифицированным большинством парламента Грузии сроком на 6 лет по представлению прокурорского совета.Чем известен Шотадзе?Ираклий Шотадзе, которому 41 год, проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности. Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры.В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора. Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре.В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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генеральная прокуратура грузии, ираклий шотадзе, новости, грузия
генеральная прокуратура грузии, ираклий шотадзе, новости, грузия
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья, об этот сказано в его обращении, опубликованном ведомством.
Ираклий Шотадзе был повторно избран на должность генерального прокурора Грузии в феврале 2020 года. Заявление об отставке уже подано в парламент.
"Я принял решение покинуть должность Генерального прокурора Грузии в связи ухудшением состояния здоровья. Мне приходится принимать сложнейшее для меня решение, учитывая рекомендации врачей", – сказано в обращении.
Как отметил Шотадзе, он уже около недели находится на лечении за границей, и процесс, вероятно, продлится несколько месяцев.
"Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию, продолжать полномочия генерального прокурора невозможно. Именно поэтому я уже подал в парламент Грузии заявление об отставке", – заявил он.
Шотадзе отметил, что занимал должность Генпрокурора пять лет, а на государственной службе работал с 2005 года и гордится тем вкладом, который вместе с коллегами он внес в реформирование и развитие ведомства, борьбу с преступностью, изменение системы прокуратуры и политику уголовного правосудия.
"С точки зрения реформ особо следует отметить усиление институциональной независимости прокуратуры, в результате которой прокуратура Грузии была преобразована из подведомства министерства юстиции в независимый институт", – подчеркнул Шотадзе.
Отдельного упоминания, по его словам, заслуживают реформы, проводимые в борьбе с отдельными преступлениями, в частности специализации прокуроров и следователей.
"Конечно, эти результаты и достижения, о которых я могу говорить еще очень много и которые подробно описаны в моих отчетах, были бы невозможны без самоотверженного труда, профессионализма и ежедневной самоотдачи каждого сотрудника прокуратуры. Большое им спасибо за старания и поддержку. Спасибо моим коллегам за не один успешный проект и признание на международной арене", – подчеркнул Шотадзе.
По словам Генпрокурора, сотрудники прокуратуры Грузии самоотверженно продолжат свою успешную деятельность для дальнейшего развития и укрепления ведомства, для укрепления верховенства закона в Грузии.
Генеральный прокурор избирается квалифицированным большинством парламента Грузии сроком на 6 лет по представлению прокурорского совета.
Ираклий Шотадзе, которому 41 год, проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности. Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры.
В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора.
Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре.
В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".