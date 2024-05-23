https://sputnik-georgia.ru/20240523/gruzinskaya-mechta-poprosila-obsebdipch-prislat-na-vybory-bolshe-nablyudateley-288063315.html

"Грузинская мечта" попросила ОБСЕ/БДИПЧ прислать на выборы побольше наблюдателей

"Грузинская мечта" попросила ОБСЕ/БДИПЧ прислать на выборы побольше наблюдателей

Sputnik Грузия

Большое количество наблюдателей необходимо для того, чтобы у оппозиции не было возможности манипулировать результатами выборов, заявил спикер 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T22:47+0400

2024-05-23T22:47+0400

2024-05-23T23:15+0400

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европарламент

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заинтересована в том, чтобы на парламентских выборах присутствовало как можно больше международных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. По его словам, высокое количество наблюдателей необходимо для того, чтобы у оппозиции не было возможности манипулировать результатами выборов. "Для нас важно иметь как можно больше иностранных наблюдателей на этих выборах. Возможность для оппозиции и союзных ей неправительственных организаций повторить манипуляции, которые имели место во время предыдущих выборов", – заявил Папуашвили. По его словам, благодаря электронным технологиям правящая партия добилась сегодня того, что оппозиция не критикует предстоящие выборы. По словам Папуашвили, впереди избирательная кампания и партии должны сосредоточиться на интересах избирателей. "Пока мы видим, что оппозиция смотрит за границу, смотрит на то, кто какое заявление сделает, и на основе этого строит свою повестку дня. Я не знаю, хотят ли они, чтобы депутаты Европарламента избрали их в парламент Грузии, но Конституция Грузии так не работает. Им придется снова прийти и поговорить с грузинским народом", – подчеркнул Папуашвили. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, обсе, парламентские выборы в грузии 2024