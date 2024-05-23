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Грузия готовится отпраздновать День независимости 26 мая – видео
Грузия готовится отпраздновать День независимости 26 мая – видео
Sputnik Грузия
Грузия в 33 раз отметит День независимости 26 мая. Праздничные мероприятия пройдут в Тбилиси и регионах страны. В центре столицы Грузии введены ограничения для... 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T15:13+0400
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На площади Свободы устанавливается сцена и трибуна для гостей. По традиции новобранцы в этот день принесут присягу. На площади Свободы и на проспекте Руставели пройдут выставки военной техники и товаров, произведенных в Грузии, а также разные развлекательные мероприятия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, праздник, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, праздник, видео
Грузия готовится отпраздновать День независимости 26 мая – видео
15:13 23.05.2024 (обновлено: 15:16 23.05.2024)
Грузия в 33 раз отметит День независимости 26 мая. Праздничные мероприятия пройдут в Тбилиси и регионах страны. В центре столицы Грузии введены ограничения для транспорта
На площади Свободы устанавливается сцена и трибуна для гостей. По традиции новобранцы в этот день принесут присягу. На площади Свободы и на проспекте Руставели пройдут выставки военной техники и товаров, произведенных в Грузии, а также разные развлекательные мероприятия.