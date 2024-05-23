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Грузия готовится отпраздновать День независимости 26 мая – видео

Грузия готовится отпраздновать День независимости 26 мая – видео

Sputnik Грузия

Грузия в 33 раз отметит День независимости 26 мая. Праздничные мероприятия пройдут в Тбилиси и регионах страны. В центре столицы Грузии введены ограничения для... 23.05.2024, Sputnik Грузия

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На площади Свободы устанавливается сцена и трибуна для гостей. По традиции новобранцы в этот день принесут присягу. На площади Свободы и на проспекте Руставели пройдут выставки военной техники и товаров, произведенных в Грузии, а также разные развлекательные мероприятия.

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