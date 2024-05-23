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Грузия нужна Евросоюзу и НАТО – Хидирбегишвили

Грузия нужна Евросоюзу и НАТО – Хидирбегишвили

Sputnik Грузия

США и Евросоюз имеют свои политические и экономические интересы в Грузии, и маленькая страна нужна им больше, чем они ей, считает политолог, главный редактор... 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T18:32+0400

2024-05-23T18:32+0400

2024-05-23T18:50+0400

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тему "Грузия между Востоком и Западом. Изменится ли внешняя политика Тбилиси?" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Не Грузии нужны Евросоюз и НАТО, а США, НАТО и Великобритании нужна Грузия – из-за того, что мы энергетический хаб. Возьмем лишь проект прокладки Черноморского энергокабеля. Европа будет получать через Грузию углеводороды Каспия. Если они так злы на нас, то зачем выделили 300 миллионов евро на прокладку кабеля по дну Черного моря?" – сказал политолог. "Европе нужна электроэнергия, контролировать энерготрубопроводы и магистральные энергокабели. Америке нужно стратегическое пространство, транспортные магистрали, чтобы контролировать Южный Кавказ. И контролировать страну, которая имеет тысячи километров общей границы с Россией на ее южном фланге", – заявил Хидирбегишвили.Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансирование первого этапа программы ESPIRE по укреплению энергетической безопасности Грузии в размере 35 миллионов долларов США, которая предполагает осуществление проекта прокладки подводного электрокабеля через Черное море. Программа ESPIRE предназначена для поддержки этапов подготовки проекта Черноморского подводного кабеля, целью которого является развитие параллельных подводных кабельных линий электропередачи и оптоволокна через Черное море с пунктами назначения в Грузии и Румынии.Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.

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