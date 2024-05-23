https://sputnik-georgia.ru/20240523/gruziya-poluchila-esche-odin-novyy-vertolet-dlya-spasatelnykh-operatsiy-288062338.html

Грузия получила еще один новый вертолет для спасательных операций

Грузия получила еще один новый вертолет для спасательных операций

Sputnik Грузия

Вертолет, оснащен спасательными средствами, а также отличается возможностью оперировать на высоте, сообщило МВД 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T20:35+0400

2024-05-23T20:35+0400

2024-05-23T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Пограничная полиция министерство внутренних дел Грузии получила второй по счету вертолет типа H145 франко-немецкой компании Airbus Helicopters, предназначенный для спасательных операций, говорится в сообщении ведомства. О том, что Грузия планирует закупить H145 у одного из ведущих производителей вертолетов в мире, стало известно в 2022 году после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури потерпел крушение вертолет МВД Грузии. Тогда погибли все восемь человек, находившихся на борту. Вертолет вылетел для спасения двух человек, застрявших на скале после полета на параплане. Его официальная передача состоялась на предприятии Airbus Helicopters в Германии. Новый европейский вертолет типа H145 был доставлен в Грузию грузинским экипажем, который прошел полную переподготовку в учебной академии Airbus Helicopters в Германии. Соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о закупке трех вертолетов H145 было подписано 19 декабря 2022 года. Первый вертолет грузинская сторона получила в марте 2024 года, а третий планируется передать к июню 2024 года. Общая стоимость трех вертолетов составит 26,5 миллиона евро. Современный вертолет европейского типа H145 – одна из последних моделей французской компании Airbus Helicopters. Новые вертолеты полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оборудованием. Имеют два двигателя, что повышает безопасность полетов. Вертолеты этого типа отличаются способностью действовать и маневрировать на больших высотах, что, учитывая горный рельеф Грузии, будет полностью совместимо с существующими задачами. Подобные вертолеты успешно используются полицией и службами по управлению чрезвычайными ситуациями Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. Спасательные вертолеты в Грузии В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют функции охраны границы и участвуют в спасательных операциях. Вопрос спасательных вертолетов в очередной раз стал актуальным после схода оползня на горном курорте в Шови 3 августа 2023 года, где погибли более 30 человек. Тогда часть оппозиции критиковала власти за неимение спасательных вертолетов, которые обещали приобрести еще в 2020 году, заявляя, что имеющиеся вертолеты не могут работать круглосуточно из-за отсутствия приборов ночного видения. Власти в ответ заявили, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились с задачей, так как на месте более важна была работа дронов с тепловизорами. В поисково-спасательных операциях используют находящиеся на балансе погранполиции МВД вертолеты МИ-8, у которых есть специальное спасательное оборудование. Именно они были задействованы в Шови. Также на балансе погранполиции два французских вертолета "Супер пума", которые были закуплены в 2011 году при президентстве Михаила Саакашвили. Один из них был изготовлен на заказ с высококлассным салоном и дизайном для перевозки высокопоставленных должностных лиц. Вертолеты модели H145 могут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ. H145 является двухмоторным вертолетом и может перевозить до девяти пассажиров и двух членов экипажа, в зависимости от конфигурации заявленной заказчиком. Вертолет предназначен для пассажирских перевозок, корпоративных перевозок, оказания неотложной медицинской помощи, поисково-спасательных, общественных и коммунальных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, германия, шови, вертолеты, мвд грузии, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд