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Хидирбегишвили: США предложили Грузии то, что у не уже есть от России
Хидирбегишвили: США предложили Грузии то, что у не уже есть от России
Sputnik Грузия
Предложение США отменить визовый режим с Грузией и установить режим свободной торговли малопривлекательны, так как Грузия свободно и активно торгует с Россией... 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T21:02+0400
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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Кто хотел уехать в США и работать на низкоквалифицированных работах, все давно то сделали и с визами. Для малоимущего большинства населения Грузии летать в Америку без виз, просто так, ничего не значит, абсолютно. То есть Америка предложила Грузии все то, что она уже имеет, но от России. И торговлю, и безвиз", - заявил Хидирбегишвили. По словам политолога, установление режима свободной торговли с США малопривлекательно для Грузии, так как грузинская продукция не конкурентоспособна на американском рынке. "Мы не выпускаем продукцию в том объеме, чтобы доставлять за тридевять земель. Она станет в стократ дороже в пути и испортится, и к тому же она не конкурентоспособна и не востребована на американском рынке. Это другие люди и другая культура. Традиционными рынками для грузинской продукции являются Россия, Турция и другие страны бывшего Советского Союза. То есть свободная торговля с Америкой нам тоже ничего не дает", - заявил он. Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, сша, арно хидирбегишвили, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, сша, арно хидирбегишвили, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
Хидирбегишвили: США предложили Грузии то, что у не уже есть от России
21:02 23.05.2024 (обновлено: 10:02 24.05.2024)
Предложение США отменить визовый режим с Грузией и установить режим свободной торговли малопривлекательны, так как Грузия свободно и активно торгует с Россией и ездит в соседнюю страну без виз
Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "
Кто хотел уехать в США и работать на низкоквалифицированных работах, все давно то сделали и с визами. Для малоимущего большинства населения Грузии летать в Америку без виз, просто так, ничего не значит, абсолютно. То есть Америка предложила Грузии все то, что она уже имеет, но от России. И торговлю, и безвиз", - заявил Хидирбегишвили.
По словам политолога, установление режима свободной торговли с США малопривлекательно для Грузии, так как грузинская продукция не конкурентоспособна на американском рынке.
"Мы не выпускаем продукцию в том объеме, чтобы доставлять за тридевять земель. Она станет в стократ дороже в пути и испортится, и к тому же она не конкурентоспособна и не востребована на американском рынке. Это другие люди и другая культура. Традиционными рынками для грузинской продукции являются Россия, Турция и другие страны бывшего Советского Союза. То есть свободная торговля с Америкой нам тоже ничего не дает", - заявил он.
Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.