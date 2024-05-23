https://sputnik-georgia.ru/20240523/pochemu-ushel-shotadze---politiki-ozvuchili-versii-otstavki-glavnogo-prokurora-gruzii-288060990.html

Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии

Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии

Sputnik Грузия

Шотадзе заявил о своей отставке 23 мая, назвав причиной ухудшение состояния здоровья 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T18:15+0400

2024-05-23T18:15+0400

2024-05-23T19:17+0400

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политика

ираклий шотадзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Оппозиционные политики озвучили разные версии неожиданного для общественного решения генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе подать в отставку. Шотадзе заявил о своей отставке 23 мая. По его словам, решение было озвучено после консультаций с медиками и связано с ухудшением состояния здоровья – около месяца он находится на лечении за границей. Заявление об отставке подано в парламент. В партии "Лело для Грузии" предположили, что правящая партия находится на грани развала. "Грузинская мечта" начала разваливаться, это не первый случай и явно не последний. Это вовсе не означает, что кто-то избежит личной ответственности за все преступления, которые конкретные лица, особенно высокопоставленные чиновники, совершили против национальных интересов Грузии, против европейского курса Грузии. Все они ответят", – сказала парламентский секретарь партии Лана Галдава. В оппозиции также прозвучала версия о том, что Шотадзе покинул должность опасаясь персональных санкций Запада. В частности, об этом заявил председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. По его словам, каждый, кто сегодня занимает высокую должность, должен понимать, что ему предстоит принять конкретное решение и оставить свои посты, чтобы не дать основателю и почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили возможность продлить свою власть. Другой оппозиционный депутат акцентировал внимание на том, что следующий генпрокурор Грузии будет человеком правящей команды. "Это должность "Грузинской мечты" в том смысле, что у них большинство, и только они могут назначить нового прокурора. Я нейтрально отношусь к этому факту", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. При этом он отметил, что мотив отставки Шотадзе ему неизвестен. Профессионалом и патриотом своей страны Шотадзе назвал депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили. Он также рассказал о том, как будет избираться новый генпрокурор."Процедуру, которая на первом этапе продлится один месяц, будет проводить Прокурорский совет. Право выдвигать кандидата имеют, так сказать, три направления – это гражданское общество, академические круги и специалисты в области права", – пояснил Ионатамишвили. По его словам, одним из трех представленных кандидатов должна быть женщина. Генеральный прокурор избирается квалифицированным большинством парламента сроком на 6 лет по представлению Прокурорского совета. Чем известен Шотадзе?Ираклий Шотадзе, которому 41 год, первый раз проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности. Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры. В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора. Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре. В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, единое национальное движение