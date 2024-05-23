https://sputnik-georgia.ru/20240523/pochemu-ushel-shotadze---politiki-ozvuchili-versii-otstavki-glavnogo-prokurora-gruzii-288060990.html
Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии
Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии
Sputnik Грузия
Шотадзе заявил о своей отставке 23 мая, назвав причиной ухудшение состояния здоровья 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T18:15+0400
2024-05-23T18:15+0400
2024-05-23T19:17+0400
грузия
новости
политика
ираклий шотадзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Оппозиционные политики озвучили разные версии неожиданного для общественного решения генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе подать в отставку. Шотадзе заявил о своей отставке 23 мая. По его словам, решение было озвучено после консультаций с медиками и связано с ухудшением состояния здоровья – около месяца он находится на лечении за границей. Заявление об отставке подано в парламент. В партии "Лело для Грузии" предположили, что правящая партия находится на грани развала. "Грузинская мечта" начала разваливаться, это не первый случай и явно не последний. Это вовсе не означает, что кто-то избежит личной ответственности за все преступления, которые конкретные лица, особенно высокопоставленные чиновники, совершили против национальных интересов Грузии, против европейского курса Грузии. Все они ответят", – сказала парламентский секретарь партии Лана Галдава. В оппозиции также прозвучала версия о том, что Шотадзе покинул должность опасаясь персональных санкций Запада. В частности, об этом заявил председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. По его словам, каждый, кто сегодня занимает высокую должность, должен понимать, что ему предстоит принять конкретное решение и оставить свои посты, чтобы не дать основателю и почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили возможность продлить свою власть. Другой оппозиционный депутат акцентировал внимание на том, что следующий генпрокурор Грузии будет человеком правящей команды. "Это должность "Грузинской мечты" в том смысле, что у них большинство, и только они могут назначить нового прокурора. Я нейтрально отношусь к этому факту", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. При этом он отметил, что мотив отставки Шотадзе ему неизвестен. Профессионалом и патриотом своей страны Шотадзе назвал депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили. Он также рассказал о том, как будет избираться новый генпрокурор."Процедуру, которая на первом этапе продлится один месяц, будет проводить Прокурорский совет. Право выдвигать кандидата имеют, так сказать, три направления – это гражданское общество, академические круги и специалисты в области права", – пояснил Ионатамишвили. По его словам, одним из трех представленных кандидатов должна быть женщина. Генеральный прокурор избирается квалифицированным большинством парламента сроком на 6 лет по представлению Прокурорского совета. Чем известен Шотадзе?Ираклий Шотадзе, которому 41 год, первый раз проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности. Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры. В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора. Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре. В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, единое национальное движение
грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, единое национальное движение
Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии
18:15 23.05.2024 (обновлено: 19:17 23.05.2024)
Шотадзе заявил о своей отставке 23 мая, назвав причиной ухудшение состояния здоровья
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Оппозиционные политики озвучили разные версии неожиданного для общественного решения генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе подать в отставку.
Шотадзе заявил о своей отставке 23 мая. По его словам, решение было озвучено после консультаций с медиками и связано с ухудшением состояния здоровья – около месяца он находится на лечении за границей. Заявление об отставке подано в парламент.
"Вне зависимости от того, что я думаю о человеке и его деятельности, здоровье – это обязательное условие, чтобы мы не шутили над здоровьем человека. Но касательно здоровья "Грузинской мечты" скажу, что у них не в порядке нервная система", – заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
В партии "Лело для Грузии" предположили, что правящая партия находится на грани развала.
"Грузинская мечта" начала разваливаться, это не первый случай и явно не последний. Это вовсе не означает, что кто-то избежит личной ответственности за все преступления, которые конкретные лица, особенно высокопоставленные чиновники, совершили против национальных интересов Грузии, против европейского курса Грузии. Все они ответят", – сказала парламентский секретарь партии Лана Галдава.
В оппозиции также прозвучала версия о том, что Шотадзе покинул должность опасаясь персональных санкций Запада. В частности, об этом заявил председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили.
"Это решение человека, называемого прокурором, должно свидетельствовать об опасениях из-за возможных санкций, и все прекрасно понимают, что эти санкции обязательно будут, в том числе и в отношении представителей силовых ведомств", – заявил Хабеишвили.
По его словам, каждый, кто сегодня занимает высокую должность, должен понимать, что ему предстоит принять конкретное решение и оставить свои посты, чтобы не дать основателю и почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили возможность продлить свою власть.
Другой оппозиционный депутат акцентировал внимание на том, что следующий генпрокурор Грузии будет человеком правящей команды.
"Это должность "Грузинской мечты" в том смысле, что у них большинство, и только они могут назначить нового прокурора. Я нейтрально отношусь к этому факту", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия.
При этом он отметил, что мотив отставки Шотадзе ему неизвестен.
Профессионалом и патриотом своей страны Шотадзе назвал депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили.
"Господин Ираклий – профессионал и патриот этой страны, много сделавший для правильной работы прокуратуры Грузии. Мы обязательно поблагодарим его и пожелаем доброго здоровья", – заявил Ионатамишвили.
Он также рассказал о том, как будет избираться новый генпрокурор.
"Процедуру, которая на первом этапе продлится один месяц, будет проводить Прокурорский совет. Право выдвигать кандидата имеют, так сказать, три направления – это гражданское общество, академические круги и специалисты в области права", – пояснил Ионатамишвили.
По его словам, одним из трех представленных кандидатов должна быть женщина.
Генеральный прокурор избирается квалифицированным большинством парламента сроком на 6 лет по представлению Прокурорского совета.
Ираклий Шотадзе, которому 41 год, первый раз проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности.
Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры.
В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора.
Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре.
В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".