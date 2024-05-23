Премьер-министр Грузии заявил об угрозах со стороны еврокомиссара
17:05 23.05.2024 (обновлено: 17:30 23.05.2024)
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В разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут принять после преодоления вето на закон о прозрачности, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об угрозах со стороны еврокомиссара в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".
Контекст Парламент Грузии, несмотря на протесты внутри страны и международных партнеров принял закон "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая. Президент Грузии наложила на него вето, потребовав не принимать закон.
"На фоне длительного шантажа была удивительна угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров. В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут принять после преодоления вето на закон о прозрачности и во время перечисления этих мер упомянул: "Вы же видели, что случилось с Фицо и вы должны быть осторожны", – сказал Кобахидзе.
По его словам упоминание судьбы премьер-министра Словакии в этом контексте очень тревожно.
Покушение на словацкого премьера, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. После чего Фицо вертолетом транспортировали в больницу. По данным МВД, нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – руководствовался политическими мотивами. Злоумышленник был задержан сразу на месте преступления. МВД Словакии допускает наличие сообщников у стрелявшего в Фицо.
"Когда в контексте шантажа связанного с законом о прозрачности упоминают премьер-министра Словакии, на которого несколько дней назад было совершено террористическое нападение, и который в данный момент проходит лечение, для нас крайне тревожно", - сказал Кобахидзе.
Он отметил также и предварительные результаты расследования, которые показали, что за делом стоят спецслужбы одной из стран.
"Хочу подчеркнуть, что по предварительной информации за нападением на премьер-министра выявляется след спецслужбы одной из стран, которая особенно тесно связана с "глобальной партией войны" - сказал Кобахидзе.
По его словам причиной его заявление связано с желанием предупредить, что в лице "глобальной партии войны" Грузия имеет дело с опасной силой.
"С целью превенции я посчитал себя обязанным предоставить информацию об этой угрозе грузинскому обществу. Параллели, проводимые с попыткой убийства Роберта Фицо напоминают нам, что в лице "глобальной партии войны", мы имеем дело с крайне опасной силой, которая пойдет на все для того чтобы привнести беспорядки в Грузию", - сказал Кобахидзе.
Он выразил уверенность, что планы "глобальной партии войны" в Грузии не будут осуществлены и в Грузии сохранится мир и стабильность.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
Скандальный законопроект
Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.