https://sputnik-georgia.ru/20240523/premer-ministr-gruzii-zayavil-ob-ugrozakh-so-storony-evrokomissara-288059877.html

Премьер-министр Грузии заявил об угрозах со стороны еврокомиссара

Премьер-министр Грузии заявил об угрозах со стороны еврокомиссара

Sputnik Грузия

В разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут принять после преодоления вето на закон о прозрачности, заявил премьер 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T17:05+0400

2024-05-23T17:05+0400

2024-05-23T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об угрозах со стороны еврокомиссара в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния". Контекст Парламент Грузии, несмотря на протесты внутри страны и международных партнеров принял закон "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая. Президент Грузии наложила на него вето, потребовав не принимать закон.По его словам упоминание судьбы премьер-министра Словакии в этом контексте очень тревожно."Когда в контексте шантажа связанного с законом о прозрачности упоминают премьер-министра Словакии, на которого несколько дней назад было совершено террористическое нападение, и который в данный момент проходит лечение, для нас крайне тревожно", - сказал Кобахидзе.Он отметил также и предварительные результаты расследования, которые показали, что за делом стоят спецслужбы одной из стран.По его словам причиной его заявление связано с желанием предупредить, что в лице "глобальной партии войны" Грузия имеет дело с опасной силой."С целью превенции я посчитал себя обязанным предоставить информацию об этой угрозе грузинскому обществу. Параллели, проводимые с попыткой убийства Роберта Фицо напоминают нам, что в лице "глобальной партии войны", мы имеем дело с крайне опасной силой, которая пойдет на все для того чтобы привнести беспорядки в Грузию", - сказал Кобахидзе.Он выразил уверенность, что планы "глобальной партии войны" в Грузии не будут осуществлены и в Грузии сохранится мир и стабильность.По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Скандальный законопроектСкандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, законопроект об иноагентах