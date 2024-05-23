https://sputnik-georgia.ru/20240523/pryamaya-translyatsiya-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-288056958.html
Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T12:46+0400
2024-05-23T12:46+0400
2024-05-23T12:52+0400
мультимедиа
видео
мид россии
мария захарова
в мире
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/17/288056662_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_0d8fb634c57b558d4d966a0bb42a6915.jpg
Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/17/288056662_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_bc9416d0cbcd633cd19660412e49eb11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, в мире, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, в мире, россия, видео
Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
12:46 23.05.2024 (обновлено: 12:52 23.05.2024)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке
Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.