https://sputnik-georgia.ru/20240523/rossiya-glavnyy-pokupatel-gruzinskogo-vina--novaya-statistika-288032544.html
Россия главный покупатель грузинского вина – новая статистика
Россия главный покупатель грузинского вина – новая статистика
Sputnik Грузия
Сначала года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина на сумму 125 миллионов долларов 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T09:01+0400
2024-05-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Россия является главным покупателем грузинского натурального вина, за четыре месяца в эту страну было экспортировано 36,8 тысячи тонн вина на сумму 98,9 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно материалам "Сакстата", всего в период с 1 января по 30 апреля 2024 года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 125 миллионов долларов. В прошлом году за тот же период Грузия экспортировала 26,2 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 76,6 миллиона долларов. За четыре месяца 2024 года экспорт грузинского вина в Россию вырос на 93%. В целом же на Россию приходится около 79% всего экспорта грузинского вина.В десятку стран покупателей также входят Беларусь, Германия, США, Латвия, Литва.
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экономика, грузия, россия, новости, грузинское вино, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, новости, грузинское вино, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Россия главный покупатель грузинского вина – новая статистика
Сначала года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина на сумму 125 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Россия является главным покупателем грузинского натурального вина, за четыре месяца в эту страну было экспортировано 36,8 тысячи тонн вина на сумму 98,9 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно материалам "Сакстата", всего в период с 1 января по 30 апреля 2024 года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 125 миллионов долларов.
В прошлом году за тот же период Грузия экспортировала 26,2 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 76,6 миллиона долларов.
За четыре месяца 2024 года экспорт грузинского вина в Россию вырос на 93%. В целом же на Россию приходится около 79% всего экспорта грузинского вина.
Топ-5 стран-импортеров грузинского вина за январь-апрель 2024 года
Страна
Объем экспорта, тыс. долларов
Рост, %
Россия
98 845,54
93
Польша
4 769,86
15,7
Украина
3 821,64
-1,6
Казахстан
2 786,75
-2,4
Китай
2 240,97
-39,9
В десятку стран покупателей также входят Беларусь, Германия, США, Латвия, Литва.