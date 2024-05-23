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Сенат Франции принял законопроект о борьбе с иностранным вмешательством

Сенат Франции принял законопроект о борьбе с иностранным вмешательством

Sputnik Грузия

Законопроект разрешает спецслужбам использовать алгоритмы для обнаружения операций по вмешательству 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T10:05+0400

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2024-05-23T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сенат Франции принял законопроект, направленный на предотвращение иностранного вмешательства, сообщает Парламентский канал Public Sénat.Согласно законопроекту, планируется создание специального реестра, в котором должны будут регистрироваться представители иностранных интересов. Помимо мониторинга источников иностранного влияния, законопроект также разрешает спецслужбам использовать алгоритмы для обнаружения операций по вмешательству. Речь идет о значительном усилении следственных средств, доступные спецслужбам.В течение четырех лет следователи смогут экспериментировать с использованием алгоритмов для автоматизации обнаружения подозрительных онлайн-активностей и связей.Эта норма вызвала вызвала протест левых. "Мы жертвуем нашим верховенством закона на алтаре борьбы с иностранным вмешательством", — цитирует Public Sénat сенатора-коммуниста Паскаля Саволделли.Теперь должна собраться совместная паритетная комиссия, чтобы согласовать общий текст между версией, принятой Ассамблеей, и версией, принятой Сенатом.Нижняя палата Франции, Национальная ассамблея, приняла законопроект в марте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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