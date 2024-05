https://sputnik-georgia.ru/20240523/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-rf-ucheniya--ne-prosto-signal-288049096.html

Тактическое ядерное оружие РФ: учения – не просто "сигнал"

Тактическое ядерное оружие России способно поставить точку в прокси-войне США и НАТО на украинском ТВД, пишет военный обозреватель Александр Хроленко 23.05.2024, Sputnik Грузия

Политическая воля Кремля, технологический уровень российских средств доставки, количество и качество специальных боеприпасов гарантируют достижение поставленных целей, унизительный конец "гегемонии" Запада.На Юге России 21 мая начался первый этап военных учений с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия, к которому относятся средства поражения дальностью до 5500 км и мощностью одной боеголовки до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте. На первом этапе задействованы "Искандеры" и "Кинжалы" дальностью до 500 км и 2000 км соответственно.Полагаю, это не абстрактный политический "сигнал", а конкретная подготовка к ядерному удару по противнику, отработка деталей боевого развертывания и целеуказания.Тактическая ядерная боеголовка мощностью до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте – это примерно двадцать "Хиросим". По данным Федерации американских ученых, РФ имеет около 1580 нестратегических ядерных зарядов. Сколько бы ни было в реальности, российский ОПК способен оперативно и многократно нарастить специальный арсенал. Дальность тактического ядерного оружия – до 5500 км – способна вогнать в отчаяние не только натовских стратегов Европы. "Ястребам" Северной Америки тоже пора готовиться к худшему. Слишком уж рьяно группа конгрессменов США (13 членов обеих партий) требовала вчера от Белого дома разрешения на удары ВСУ американским оружием "по стратегическим целям на российской территории". Москва адекватно отвечает на "весеннее обострение" и угрозы Запада.Американский журнал Newsweek не отрицает, что тактические ядерные учения ВС России спровоцировала поставка Соединенными Штатами ракет на Украину. Издание The Hill считает, что российские учения "обострят напряженность в отношениях с США". Куда уж больше?Суровое принуждение к мируГазета The New York Times сообщила: "Россия начинает тактические ядерные учения в качестве предупреждения союзникам Украины… Это очевидная попытка ядерного принуждения". Действительно, приоритетными целями являются не объекты ВСУ.The Sun транслирует отчаяние: "Британская ПВО бессильна перед российскими ракетами", которые могут долететь до Лондона за 90 минут. Министр обороны Грант Шэппс сообщил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к европейской системе противовоздушной обороны Sky Shield. Эффективность этого "Воздушного щита" неочевидна.Между тем, ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают получение специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей, скрытное выдвижение на позиции ракетных пусков. Задействованные в учении авиаторы ВКС России отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения (в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал"), и вылеты в районы боевого патрулирования. Готовность к применению – максимальная.Разумеется, в ходе учений на Юге России и в Республике Беларусь (на втором этапе) до подрыва ядерных зарядов дело не дойдет. И все же майское 2024 года учение ВС РФ по применению тактического ядерного оружия настолько "горячо", что ближайшим аналогом по смыслу и содержанию можно считать Тоцкое учение в СССР 14 сентября 1954 года, когда самолет-носитель с высоты 8000 м сбросил ядерную бомбу мощностью около 40 килотонн с подрывом на высоте 350 м от поверхности земли. Через 5 минут после ядерного взрыва началась артиллерийская подготовка, после нее – штурмовые удары авиации. Через 3 часа после взрыва в атаку пошла пехота – в противогазах и на БТР.Учение советских ВДВ с применением ядерного оружия на Семипалатинском полигоне 16 сентября 1956 года носило более ограниченный характер "Десантирования на вертолетах парашютно-десантного батальона вслед за атомным ударом с целью воспрещения восстановления противником обороны в районе бреши, образованной атомным взрывом". Участвовали всего 1500 человек, в непосредственной близости к эпицентру десантировались 272 военнослужащих.Уровни радиации в эпицентральной области были хорошо известны конструкторам ЯО по итогам предыдущих полигонных испытаний, что позволило обеспечить относительную безопасность участников. Заметим, США в 1951 – 1956 годах провели восемь войсковых учений с реальным применением ядерных зарядов мощностью более 20 килотонн.Новая система координатАмериканские ученые в апреле насчитали у России всего 5580 ядерных боеголовок, у США – 5044 единицы, у Франции – 290, у Великобритании – 225. Всего в мире накоплено свыше 12 тысяч ядерных боеприпасов, из которых постоянно готовы к применению более 9600. Этого достаточно для уничтожения жизни на Земле, хотя в годы холодной войны ядерных боеголовок было во много раз больше.Международная кампания по ликвидации ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) считает тактическим все, что не входит в категорию стратегических вооружений в содержании договоров ОСВ, СНП, СНВ. Повторюсь, нестратегическая дальность достаточно условно ограничена 5500 км, а мощность – 300 кт. Нестратегические, и все же достаточно могущественные спецбоеприпасы предназначены для решения преимущественно тактических задач. Однако, в отличие от стратегического оружия, тактическое непросто отследить и даже понять, откуда прилетит.По данным "Бюллетеня ученых-атомщиков", Россия постоянно обновляет свой тактический ядерный арсенал, внедряет новые типы – для компенсации возможного (неочевидного) превосходства стран НАТО в области обычных вооружений. Российский ВМФ располагает примерно 830 тактическими спецбоеголовками. а ВКС имеет около 500 самолетов для доставки ТЯО, в том числе Су-57, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3.С другой стороны, на территории РБ дальность и эффективность неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых "Искандеров" позволяет белорусским специалистам держать под прицелом всю территорию Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, не говоря уже об Украине. Блицкриг НАТО исключен. The New York Times уныло признает: "Попытки США установить контроль над ядерным арсеналом России провалились".Соединенные Штаты пытались и пытаются убедить весь мир, что их агрессивная политика на Украине не ведет к росту вероятности ядерной войны с Россией. Однако Москва и Минск методично разрушают американскую мифологию, возвращают "гегемона" и его послушных марионеток в новую систему координат. Количество и качество желающих умереть за интересы Вашингтона на украинском ТВД постоянно снижается.Мнение автора может не совпадать с точкой зрение редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

