https://sputnik-georgia.ru/20240523/tumannye-obeschaniya--politolog-o-tom-kak-zapad-podlozhil-gruzii-syr-v-myshelovku--288059729.html

Туманные обещания – политолог о том, как Запад подложил Грузии "сыр в мышеловку"

Туманные обещания – политолог о том, как Запад подложил Грузии "сыр в мышеловку"

Sputnik Грузия

Никакой особой выгоды Грузия не получит от обещания США отменить визовый режим и установить режим свободной торговли в случае непринятия закона "о прозрачности... 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T16:59+0400

2024-05-23T16:59+0400

2024-05-23T17:11+0400

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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция состоялась на тему "Грузия между Востоком и Западом. Изменится ли внешняя политика Тбилиси?" "Во-первых, кто хотел уехать в США и работать на низкоквалифицированных работах, все давно это сделали и с визами. Для малоимущего большинства населения Грузии летать в Америку без виз, просто так, ничего не значит, абсолютно. То есть Америка предложила Грузии все то, что она уже имеет, но от России. И торговлю, и безвиз", – заявил Хидирбегившили. Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.

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