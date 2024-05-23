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Туманные обещания – политолог о том, как Запад подложил Грузии "сыр в мышеловку"
Туманные обещания – политолог о том, как Запад подложил Грузии "сыр в мышеловку"
Sputnik Грузия
Никакой особой выгоды Грузия не получит от обещания США отменить визовый режим и установить режим свободной торговли в случае непринятия закона "о прозрачности... 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T16:59+0400
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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция состоялась на тему "Грузия между Востоком и Западом. Изменится ли внешняя политика Тбилиси?" "Во-первых, кто хотел уехать в США и работать на низкоквалифицированных работах, все давно это сделали и с визами. Для малоимущего большинства населения Грузии летать в Америку без виз, просто так, ничего не значит, абсолютно. То есть Америка предложила Грузии все то, что она уже имеет, но от России. И торговлю, и безвиз", – заявил Хидирбегившили. Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, сша, грузия, тбилиси, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, сша, грузия, тбилиси, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, видео

Туманные обещания – политолог о том, как Запад подложил Грузии "сыр в мышеловку"

16:59 23.05.2024 (обновлено: 17:11 23.05.2024)
© video: Sputnik
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Никакой особой выгоды Грузия не получит от обещания США отменить визовый режим и установить режим свободной торговли в случае непринятия закона "о прозрачности иностранного влияния"
Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Пресс-конференция состоялась на тему "Грузия между Востоком и Западом. Изменится ли внешняя политика Тбилиси?"
"Во-первых, кто хотел уехать в США и работать на низкоквалифицированных работах, все давно это сделали и с визами. Для малоимущего большинства населения Грузии летать в Америку без виз, просто так, ничего не значит, абсолютно. То есть Америка предложила Грузии все то, что она уже имеет, но от России. И торговлю, и безвиз", – заявил Хидирбегившили.
Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.
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