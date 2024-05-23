https://sputnik-georgia.ru/20240523/v-2023-godu-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-predyavili-obvineniya-82-lyudyam-288058921.html

В 2023 году за связи с "воровским миром" в Грузии предъявили обвинения 82 людям

В 2023 году за связи с "воровским миром" в Грузии предъявили обвинения 82 людям

Sputnik Грузия

Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T16:02+0400

2024-05-23T16:02+0400

2024-05-23T16:17+0400

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генеральная прокуратура грузии

вор в законе

воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура в 2023 году начала уголовное преследование 82 человек, а за пять лет – 357 человек за связи с "воровским миром". Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Из привлеченных к уголовной ответственности в 2023 году – четверо "воров в законе", 23 – за членство в "воровском мире". Также обвинения были предъявлены 39 лицам, поддерживающим "воровской мир" и 16 – за обращение к "вору в законе". Кроме того, в 2023 году обвинительный приговор был вынесен 83 лицам, из которых 28 – за членство в "воровском мире" и пяти "ворам в законе". Еще 28 человек осудили за поддержку "воровского мира", а 22 – за обращение к "вору в законе". Оправдательный приговоров был вынесен за этот период восьми лицам, из которых троим обвиненным в членстве в воровском мире. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, вор в законе, воровское сообщество