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Вооруженный мужчина в маске ворвался в банк на западе Грузии – СМИ
Вооруженный мужчина в маске ворвался в банк на западе Грузии – СМИ
Sputnik Грузия
Мужчина покинул банк без денег, его разыскивает полиция 23.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кутаиси (Имерети), сообщила телекомпания "Мтавари архи". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По словам очевидцев, нападавший требовал деньги и грозился убить сотрудников банка. На момент нападения в банке находилось несколько клиентов, которым удалось покинуть помещение. По данным СМИ, преступник покинул банк, так и не получив деньги, его ищет полиция.На месте происшествия ведутся следственные действия. Сотрудников банка доставили в отделение для дачи показаний. Расследование начато по статье "Разбой".Самое громкое вооруженное нападение и взятие заложников в Грузии совершил Бадри Эсебуа в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.Зугдидский городской суд приговорил Эсебуа к 13 годам тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, имерети, "банк грузии"
происшествия, грузия, новости, кутаиси, имерети, "банк грузии"

Вооруженный мужчина в маске ворвался в банк на западе Грузии – СМИ

12:52 23.05.2024 (обновлено: 13:35 23.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerОдно из городских отделений "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии)
Одно из городских отделений Сакартвелос Банки (Банк Грузии) - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Мужчина покинул банк без денег, его разыскивает полиция
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кутаиси (Имерети), сообщила телекомпания "Мтавари архи".
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По словам очевидцев, нападавший требовал деньги и грозился убить сотрудников банка. На момент нападения в банке находилось несколько клиентов, которым удалось покинуть помещение.
По данным СМИ, преступник покинул банк, так и не получив деньги, его ищет полиция.
На месте происшествия ведутся следственные действия. Сотрудников банка доставили в отделение для дачи показаний. Расследование начато по статье "Разбой".
Самое громкое вооруженное нападение и взятие заложников в Грузии совершил Бадри Эсебуа в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года.

Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.

Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.

Зугдидский городской суд приговорил Эсебуа к 13 годам тюрьмы.
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