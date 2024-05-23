Вооруженный мужчина в маске ворвался в банк на западе Грузии – СМИ
12:52 23.05.2024 (обновлено: 13:35 23.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerОдно из городских отделений "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии)
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Мужчина покинул банк без денег, его разыскивает полиция
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кутаиси (Имерети), сообщила телекомпания "Мтавари архи".
По словам очевидцев, нападавший требовал деньги и грозился убить сотрудников банка. На момент нападения в банке находилось несколько клиентов, которым удалось покинуть помещение.
По данным СМИ, преступник покинул банк, так и не получив деньги, его ищет полиция.
На месте происшествия ведутся следственные действия. Сотрудников банка доставили в отделение для дачи показаний. Расследование начато по статье "Разбой".
Самое громкое вооруженное нападение и взятие заложников в Грузии совершил Бадри Эсебуа в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года.
Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
Зугдидский городской суд приговорил Эсебуа к 13 годам тюрьмы.
Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
Зугдидский городской суд приговорил Эсебуа к 13 годам тюрьмы.