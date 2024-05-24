https://sputnik-georgia.ru/20240524/na-zapade-gruzii-muzhchinu-obvinyayut-v-ubiystve-zheny-288076458.html

На западе Грузии мужчину обвиняют в убийстве жены

На западе Грузии мужчину обвиняют в убийстве жены

Sputnik Грузия

Как установило следствие, мужчина ударил свою супругу по голове несколько раз тупым предметом 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T18:42+0400

2024-05-24T18:42+0400

2024-05-24T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) по обвинению в убийстве своей 58-летней супруги. Как установило следствие, мужчина ударил свою супругу по голове несколько раз тупым предметом, из-за чего женщина скончалась до приезда в клинику. Убийство было раскрыто по горячим следам. Мужчине в случае подтверждения вины грозит от 16 до 20 лет лишение свободы за умышленной убийство члена семьи. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, убийство