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На западе Грузии мужчину обвиняют в убийстве жены
На западе Грузии мужчину обвиняют в убийстве жены
Sputnik Грузия
Как установило следствие, мужчина ударил свою супругу по голове несколько раз тупым предметом 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T18:42+0400
2024-05-24T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) по обвинению в убийстве своей 58-летней супруги. Как установило следствие, мужчина ударил свою супругу по голове несколько раз тупым предметом, из-за чего женщина скончалась до приезда в клинику. Убийство было раскрыто по горячим следам. Мужчине в случае подтверждения вины грозит от 16 до 20 лет лишение свободы за умышленной убийство члена семьи. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, убийство
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, убийство
На западе Грузии мужчину обвиняют в убийстве жены
Как установило следствие, мужчина ударил свою супругу по голове несколько раз тупым предметом
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) по обвинению в убийстве своей 58-летней супруги.
Как установило следствие, мужчина ударил свою супругу по голове несколько раз тупым предметом, из-за чего женщина скончалась до приезда в клинику.
Убийство было раскрыто по горячим следам.
Мужчине в случае подтверждения вины грозит от 16 до 20 лет лишение свободы за умышленной убийство члена семьи.
Следствие по делу продолжается.