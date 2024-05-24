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Политолог: при власти Саакашвили происходило "охмурение" молодых умов

Политолог: при власти Саакашвили происходило "охмурение" молодых умов

Sputnik Грузия

Поменять мнение молодежи, которая выступает на акциях протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", уже поздно, так как над ними хорошо... 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T09:26+0400

2024-05-24T09:26+0400

2024-05-24T11:37+0400

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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Время уже упущено, потому что сейчас на улицы вышло поколение, которое во время прихода к власти режима Саакашвили было школьного возраста. Именно тогда происходило "охмурение" умов. Диверсия идеологическая. Даже только поэтому Саакашвили должен отбывать бессрочное заключение, что он у нас отнял поколение. И им на парты положили сфальсифицированные учебники с картинками, где написано "Россия – плохо, Америка – хорошо"… Так воспитывалась молодежь", – сказал Хидирбегившили.В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.

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