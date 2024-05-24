https://sputnik-georgia.ru/20240524/politolog-pri-vlasti-saakashvili-proiskhodilo-okhmurenie-molodykh-umov-288068488.html
Политолог: при власти Саакашвили происходило "охмурение" молодых умов
Политолог: при власти Саакашвили происходило "охмурение" молодых умов
Sputnik Грузия
Поменять мнение молодежи, которая выступает на акциях протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", уже поздно, так как над ними хорошо... 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T09:26+0400
2024-05-24T09:26+0400
2024-05-24T11:37+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
политика
грузия
аналитика
сша
михаил саакашвили
арно хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/18/288068318_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18202867cd9189f1cc07e99b9f5a98e4.jpg
Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Время уже упущено, потому что сейчас на улицы вышло поколение, которое во время прихода к власти режима Саакашвили было школьного возраста. Именно тогда происходило "охмурение" умов. Диверсия идеологическая. Даже только поэтому Саакашвили должен отбывать бессрочное заключение, что он у нас отнял поколение. И им на парты положили сфальсифицированные учебники с картинками, где написано "Россия – плохо, Америка – хорошо"… Так воспитывалась молодежь", – сказал Хидирбегившили.В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/18/288068318_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cb7401ee528859d62c28a5d2d8d4ae7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, аналитика, сша, михаил саакашвили, арно хидирбегишвили, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, аналитика, сша, михаил саакашвили, арно хидирбегишвили, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
Политолог: при власти Саакашвили происходило "охмурение" молодых умов
09:26 24.05.2024 (обновлено: 11:37 24.05.2024)
Поменять мнение молодежи, которая выступает на акциях протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", уже поздно, так как над ними хорошо поработали еще со времен правления заключенного экс-президента Михаила Саакашвили
Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Время уже упущено, потому что сейчас на улицы вышло поколение, которое во время прихода к власти режима Саакашвили было школьного возраста. Именно тогда происходило "охмурение" умов. Диверсия идеологическая. Даже только поэтому Саакашвили должен отбывать бессрочное заключение, что он у нас отнял поколение. И им на парты положили сфальсифицированные учебники с картинками, где написано "Россия – плохо, Америка – хорошо"… Так воспитывалась молодежь", – сказал Хидирбегившили.
В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.