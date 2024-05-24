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Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
В первом квартале 17,8% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 3,4 миллиона тонн грузов в первом квартале 2024 года, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 45,7% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 31,1% – наливные грузы, 23,2% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 28,6% больше специализированных судов, 9,6% больше генеральных грузовых судов, 1,8% больше наливных, 1,1% больше контейнеровозов и на 36% меньше судов для перевозки навалочных грузов. Также в первом квартале 17,8% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 16,6% – Турции, 9,7% – Либерии, 9,2% – России, 7,7% – Мальты, а 39% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в январе-марте 2024 года выросли показатели пассажиропотока в морских портах Грузии. Порты обслужили 1,8 тысячи пассажиров, что на 50,1% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке незначительно превышает долю отбывающих пассажиров и составляет 55,6%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, батумский порт, потийский порт, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, батумский порт, потийский порт, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
09:01 24.05.2024 (обновлено: 09:04 24.05.2024)
В первом квартале 17,8% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 3,4 миллиона тонн грузов в первом квартале 2024 года, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", 45,7% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 31,1% – наливные грузы, 23,2% – насыпные грузы.
Всего в январе-марте текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 4 041 судно, из которых 42,3% составляют генеральные грузовые суда, 28% – наливные, 23,3% – контейнеровозы, а 6,4% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами.
За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 28,6% больше специализированных судов, 9,6% больше генеральных грузовых судов, 1,8% больше наливных, 1,1% больше контейнеровозов и на 36% меньше судов для перевозки навалочных грузов.
Также в первом квартале 17,8% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 16,6% – Турции, 9,7% – Либерии, 9,2% – России, 7,7% – Мальты, а 39% распределены между другими странами.
Кроме того, в январе-марте 2024 года выросли показатели пассажиропотока в морских портах Грузии.
Порты обслужили 1,8 тысячи пассажиров, что на 50,1% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке незначительно превышает долю отбывающих пассажиров и составляет 55,6%.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.