https://sputnik-georgia.ru/20240524/v-gruzii-reshili-izmenit-dozirovki-sinteticheskikh-narkoticheskikh-sredstv-288066571.html

В Грузии решили изменить дозировки синтетических наркотических средств

В Грузии решили изменить дозировки синтетических наркотических средств

Sputnik Грузия

В 2023 году было изъято из незаконного оборота в Грузии 20,2 килограмма альфа-пвп, 3,8 килограмма мефедрона и 5,6 грамма диметилтрифтамина 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T13:58+0400

2024-05-24T13:58+0400

2024-05-24T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи", согласно которым по-новому определены дозы синтетических наркотиков. Закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи" определяет список запрещенных препаратов и их дозировку в трех категориях: малая доза для личного потребления, крупная и особо крупная. Именно этой дозировкой руководствуется полиция при возбуждении уголовных дел. В списке 272 препарата, считающихся наркотиком, и 72 психотропных препарата, оборот которых строго контролируется. По данным депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", инициаторов проекта, причина введения более жестких мер в отношении синтетических наркотиков связана с их растущим потреблением и оборотом в Грузии. Так, по данным законодателей, в 2023 году было изъято из незаконного оборота в Грузии 20,2 килограмма альфа-пвп, 3,8 килограмма мефедрона и 5,6 грамма диметилтрифтамина. "В обществе распространено мнение, что эти вещества не относятся к опасным препаратам и, исходя из своего действия и качества, не наносят вред здоровью человека, из-за чего они воспринимаются как "клубные" и "легкие" наркотики, что не является правдой. Надо отметить, что зависимость от них формируется более легко, а своим воздействием они наносят больше вреда психике и здоровью, чем классические наркотики", – говорится в разъяснении депутатов. Борьба с наркотиками в Грузии По данным главы МВД, в 2023 году было задержано 284 реализатора наркотиков, тогда как в 2020 году число задержанных за это преступление составляло всего 71. Между тем число возбужденных уголовных дел в 2023 году по преступлениям, связанным с наркотиками, составило 6 594, тогда как в 2020-м их число составляло всего 3 452. В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики