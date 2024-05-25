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Два сотрудника погранполиции задержаны за похищение девушки в Грузии
Два сотрудника погранполиции задержаны за похищение девушки в Грузии
Sputnik Грузия
Похитителям грозит от 7 до 10 лет лишения свободы 25.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-25T21:00+0400
2024-05-25T21:00+0400
2024-05-25T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Два сотрудника пограничной полиции были задержаны за участие в похищении девушки, говорится в сообщении Специальной следственной службы Грузии. По даннным следствия, житель Грузии решил похитить 23-летнюю девушку с целью женитьбы и при помощи двух инспекторов погранполиции в поселке Местия (регион Самегрело - Земо Сванети) посадил ее насильно в машину и увез с собой. Теперь всем троим похитителям грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, самегрело, местия, специальная следственная служба
грузия, происшествия, новости, самегрело, местия, специальная следственная служба
Два сотрудника погранполиции задержаны за похищение девушки в Грузии
Похитителям грозит от 7 до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Два сотрудника пограничной полиции были задержаны за участие в похищении девушки, говорится в сообщении Специальной следственной службы Грузии.
По даннным следствия, житель Грузии решил похитить 23-летнюю девушку с целью женитьбы и при помощи двух инспекторов погранполиции в поселке Местия (регион Самегрело - Земо Сванети) посадил ее насильно в машину и увез с собой.
Теперь всем троим похитителям грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц.