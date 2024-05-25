https://sputnik-georgia.ru/20240525/kakie-razvlecheniya-zhdut-tbilistsev-na-den-nezavisimosti-gruzii--programma-merii-288082339.html

Какие развлечения ждут тбилисцев на День независимости Грузии – программа мэрии

Какие развлечения ждут тбилисцев на День независимости Грузии – программа мэрии

Sputnik Грузия

Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T14:14+0400

2024-05-25T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Гастрономическую зону организуют на проспекте Руставели в Тбилиси в рамках мероприятий, посвященных Дню независимости, говорится в сообщении столичной мэрии. Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси. Помимо столицы, праздничные мероприятия пройдут и в регионах страны. С 10:00 до 22:00 жителей и гостей столицы будут ждать разные пространства и тематические активности на проспекте Руставели. В частности, возле улиц Арчила Джорджадзе и Ладо Гудиашвили пройдут гастрономический фестиваль, кулинарные мастер-классы, мастер-класс сомелье по сочетанию традиционных сортов вина и блюд, а также лайв-шоу электронной музыки. С 11:00 до 22:00 зрители смогут насладиться выступлениями DJ DONA, DJ KASHIA, DJ JASHKI, DJ JUKA, DJ ALEX и DJ GREKOFF. С 13:00 до 16:30 на сцене возле Музея изобразительных искусств Грузии пройдут кулинарные мастер-классы шеф-поваров Темо Карденахишвили, Сосо Джабанашвили, Луки Тодуа и Торгва Гогочури, а также кондитера Тамуны Циклаури. С 17:00 до 17:40 пройдет мастер-класс сомелье "История и традиции грузинского вина", который проведут председатель ассоциации сомелье Шалва Хецуриани и лучший сомелье 2018 года Тамаз Тамазашвили. Кроме того, в течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные мероприятия, а также мероприятия для детей. Традиционно пройдут выставки военной техники, выставки-продажи местной продукции, будут обустроены объекты питания. Запланированы театральные представления и выступления национальных ансамблей. В центре Тбилиси уже несколько дней как введены ограничения для транспорта. На площади Свободы собирают сцену и идет монтаж других конструкций. Первая Демократическая Республика Грузии просуществовала два с половиной года. В результате вторжения большевиков и советизации Грузии весной 1921 года Грузинская демократическая республика была ликвидирована, на ее территории была установлена советская власть. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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